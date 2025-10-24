EEUU destruye otra narco lancha en el mar Caribe

CAPTURA DE PANTALLA del video transmitido por el Pentágono, de EEUU.

WASHINGTON .- Estados Unidos mantiene la presión militar en el Caribe y realizó su décimo ataque durante la noche del jueves contra una presunta narcolancha, con un saldo de seis muertos, anunció este viernes el jefe del Pentágono, Pete Hegseth .

La embarcación operaba para el cártel Tren de Aragua, aseguró el secretario de Defensa en la red X.

"Nuestros servicios de inteligencia sabían que la embarcación estaba involucrada en el contrabando de narcóticos", agregó. El ataque tuvo lugar en "aguas internacionales".

Este fue el primer ataque nocturno en la zona, explicó Hegseth, que acompañó su mensaje con un video en blanco y negro en el que se ve una lancha que circula a velocidad normal, hasta que explota.

"Si eres un narcoterrorista que contrabandea narcóticos en nuestro hemisferio te trataremos como tratamos a Al Qaeda", añadió el jefe del Pentágono. "Ya sea de día o de NOCHE, rastrearemos tus rutas, perseguiremos a tu gente, te cazaremos y te mataremos".

Embed Overnight, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on a vessel operated by Tren de Aragua (TdA), a Designated Terrorist Organization (DTO), trafficking narcotics in the Caribbean Sea.



The vessel was known by our… pic.twitter.com/lVlw0FLBv4 — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 24, 2025

