EEUU destruye otra narco lancha en el mar Caribe

"Si eres un narcoterrorista que contrabandea narcóticos en nuestro hemisferio te trataremos como tratamos a Al Qaeda", añadió el jefe del Pentágono

CAPTURA DE PANTALLA del video transmitido por el Pentágono, de EEUU. 

WASHINGTON.- Estados Unidos mantiene la presión militar en el Caribe y realizó su décimo ataque durante la noche del jueves contra una presunta narcolancha, con un saldo de seis muertos, anunció este viernes el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

La embarcación operaba para el cártel Tren de Aragua, aseguró el secretario de Defensa en la red X.

El USS Gerald R. Ford (CVN-78), es un portaaviones nuclear que es el más grande del mundo.
EEUU despliega su mayor portaaviones en el Caribe para combatir el narcotráfico; más presión a Maduro
El secretario del Departamento de Guerra de Estados Unidos Pete Hegseth
El portaaviones Gerald R. Ford se une oficialmente a flota de guerra de EEUU en el Caribe

"Nuestros servicios de inteligencia sabían que la embarcación estaba involucrada en el contrabando de narcóticos", agregó. El ataque tuvo lugar en "aguas internacionales".

Este fue el primer ataque nocturno en la zona, explicó Hegseth, que acompañó su mensaje con un video en blanco y negro en el que se ve una lancha que circula a velocidad normal, hasta que explota.

"Si eres un narcoterrorista que contrabandea narcóticos en nuestro hemisferio te trataremos como tratamos a Al Qaeda", añadió el jefe del Pentágono. "Ya sea de día o de NOCHE, rastrearemos tus rutas, perseguiremos a tu gente, te cazaremos y te mataremos".

FUENTE: Con información de AFP

El opositor Ramón Saúl Sánchez junto a cubanos en Miami en apoyo al #15NCuba. 
INMIGRACIÓN

Esperanza para casi un millón de beneficiados con I-220A tras fallo en corte federal en Miami

Blaise Ingoglia, director financiero de Florida.
AUDITORÍA

Director financiero de Florida denuncia "gasto excesivo" en el presupuesto de Miami

Melissa, la decimotercera tormenta tropical de la temporada, estaba en posición casi estacionaria el viernes por la mañana, pero debería desplazarse lentamente hacia el noreste y el norte más tarde en el día y durante la próxima noche.
TEMPORADA

Tormenta tropical Melissa podría convertirse en "un huracán mayor" para el domingo

Nicolás Maduro indicó: Nuestro pueblo es el pueblo de San José Gregorio Hernández, de la madre Carmen Rendiles, de Simón Bolívar. Es un pueblo de santos, santas, sabios, sabias, libertadores y libertadoras
VENEZUELA

Maduro sigue politizando la canonización; periodista desmiente "supuestos" regalos del papa León XIV

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en el reciente encuentro en la Casa Blanca con el primer ministro de Canadá Mark Carney.
RUPTURA DE RELACIONES

Gobierno de EEUU rompe negociaciones comerciales con Canadá

