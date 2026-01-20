El IRS anuncia el inicio de la temporada de impuestos de 2026

El Servicio de Impuestos Internos ( IRS ) anuncio el lunes 26 de enero de 2026 como la fecha de inicio de la temporada de presentación de declaraciones de impuestos de 2026 en Estados Unidos.

Este año entran en vigor nuevas disposiciones de la Ley One Big Beautiful Bill aprobada en el Congreso de forma bipartidista, gracias a la mayoría republicana y algunos demócratas moderados.

Diversas medidas afectan ahora de forma directa los créditos y las deducciones tributarias.

Los contribuyentes tienen hasta el miércoles 15 de abril de 2026 para presentar y pagar los impuestos correspondientes.

El IRS espera recibir alrededor de 164 millones de declaraciones de impuestos individuales para el año tributario 2025 y se anticipa que la mayoría de los contribuyentes las presentarán electrónicamente.

IRS.gov tiene herramientas y recursos en línea que los contribuyentes pueden usar antes, durante, y después de la presentación de sus impuestos federales.

Nuevas deducciones y mayores reembolsos

La nueva ley firmada por el presidente Donald J. Trump contempla nuevas deducciones que ayudan a reducir la deuda tributaria y potencialmente a aumentar el monto de los reembolsos.

“El presidente Trump está comprometido con los contribuyentes de este país y con mejorar la exitosa temporada de impuestos de 2025, declaró el comisionado interino del IRS, Scott Bessent.

“Antes de la aprobación de la Ley One Big Beautiful Bill, que otorgó reducciones de impuestos a las familias trabajadoras, el Departamento del Tesoro y el IRS trabajaban de manera diligente para actualizar los formularios y los procesos en beneficio de los estadounidenses, en aras de fomentar el crecimiento tanto para las empresas como para los consumidores”, indicó Bessent.

“El Servicio de Impuestos Internos (IRS) está listo para ayudar a los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones de declaración y pago de impuestos,” dijo Frank Bisignano, director ejecutivo del IRS.

“Como siempre, el personal del IRS se mantiene alerta y comprometido con su misión de servir a los contribuyentes estadounidenses. Al mismo tiempo, los sistemas de información del IRS se han actualizado para incorporar las nuevas leyes fiscales y están listos para procesar las declaraciones de manera eficiente y efectiva durante la temporada de presentación de declaraciones de impuestos”.

Otras vías que facilitan el proceso

Cuenta individual en internet del IRS. Contribuyentes pueden acceder su información a través de una cuenta individual en línea, incluyendo saldo adeudado, pagos realizados o programados, documentos tributarios y más.

Nuevo Anexo 1-A. Los contribuyentes pueden usar el nuevo Anexo 1-A para reclamar las deducciones tributarias recientemente promulgadas, como las relacionadas a no impuestos sobre propinas, no impuestos sobre interés de préstamos para autos y/o la deducción aumentada para personas de edad avanzada.

Inscríbase a una Cuenta Trump. Padres, guardianes y otras personas autorizadas pueden establecer una nueva cuenta individual de jubilación para sus hijos. Visite trumpaccounts.gov (en inglés) para más información.

Una cuenta bancaria. El IRS insta a los contribuyentes a que establezcan una cuenta bancaria para recibir sus reembolsos tributarios a través de depósito directo, ya que el IRS está descontinuando gradualmente el uso de cheques de reembolso tributario por orden ejecutiva de la Modernización de pagos de una a otra cuenta bancaria americana.

Formularios 1099-K y 1099-DA. Contribuyentes deben visitar IRS.gov para saber qué deben hacer si reciben uno de estos formularios. El Formulario 1099-K, Transacciones con tarjetas de pago y redes de terceros, se usa para informar pagos recibidos por tarjetas de crédito, aplicaciones de pago y los mercados en línea.

En contacto para su reembolso

El Formulario 1099-DA, Activos digitales (en inglés), se usa para informar ganancias de activos digitales por transacciones de corredores de bolsa. Contribuyentes deben informar todos los ingresos tributarios en sus declaraciones de impuestos federales, aun cuando no reciban un formulario.

¿Dónde está mi reembolso? La información sobre el estado del reembolso generalmente está disponible aproximadamente 24 horas después de presentar electrónicamente una declaración del año en curso, o cuatro semanas después de presentar una declaración en papel.

Esté alerta a estafas y fraudes tributarios. Los contribuyentes pueden aprender cómo prevenir, reportar y recuperarse de estafas de impuestos y del robo de identidad relacionado con impuestos en IRS.gov.

Elija un preparador de impuestos. Los contribuyentes deben revisar la guía del IRS para Elegir a un profesional de impuestos, que incluye consejos para seleccionar a un preparador confiable y cómo evitar preparadores poco éticos.

Centros de Asistencia al Contribuyente. Los contribuyentes deben hacer de IRS.gov su primera opción para obtener ayuda. Si no pueden resolver su asunto en línea, pueden recibir ayuda programando una cita para visitar un Centro de Asistencia al Contribuyente.

IRS Free File y Formularios Interactivos. El programa IRS Free File comenzará a aceptar declaraciones individuales a partir del viernes 9 de enero para contribuyentes que cumplan con los requisitos. Los contribuyentes que se sientan cómodos preparando sus propios impuestos pueden usar los Formularios Interactivos de IRS a partir del 26 de enero, sin importar el ingreso.

MilTax. Los miembros de las Fuerzas Armadas y algunos veteranos pueden usar el programa del Departamento de Defensa, MilTax (en inglés), que ofrece preparación gratuita de la declaración y software para presentación electrónica.

Voluntarios certificados por el IRS. Los programas Ayuda Voluntaria a los Contribuyentes del Impuesto sobre el Ingreso (VITA, por sus siglas en inglés) y Asesoramiento Tributario para los Ancianos (TCE, por sus siglas en inglés) ofrecen preparación básica de impuestos sin costo para personas que cumplan con los requisitos.

FUENTE: Comunicado del Departamento de Rentas Internas de Estados Unidos