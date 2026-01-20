Presidente de la Reserva Federal citado ante la Corte Suprema de EEUU

Fotomontaje del presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el jefe de la Reserva Federal o Banco Central, Jerome Powell.

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell , prevé asistir el miércoles a una audiencia de la Corte Suprema sobre las directrices que rigen al Banco Central y hasta dónde el poder ejecutivo (Presidente de EEUU) puede cambiarlas, si el daño de la institución con sus políticas es evidente.

El caso en manos de la máxima instancia judicial del país deriva de la voluntad del presidente de EEUU, Donald J. Trump, de destituir a una gobernadora de la Fed, Lisa Cook, acusada de corrupción.

CASA BLANCA Trump nombra a Marco Rubio y Tony Blair para el "consejo de paz" en Gaza

MUNDO Trump viaja a Davos en medio de la tensión entre EEUU y Europa por Groenlandia

El titular de la Fed se ha abstenido hasta ahora de criticar frontalmente el intento de destituir a Cook por parte de la Casa Blanca.

Pero recientemente defendió la "independencia" de la institución (violada durante los cuatro años de Joe Biden), tras la apertura por parte del Departamento de Justicia de una investigación federal en su contra con mucha probabilidad de que enfrente cargos graves federales.

Powell indicó en un comunicado que el Banco Central recibió citatorios relacionados con su testimonio ante el Senado en junio, en el que declaró sobre un gran proyecto de renovación de las oficinas de la Fed.

Destitución a gobernadora de la Fed por corrupción

Desde fines de agosto, Trump afirma que tiene "motivos válidos" para destituir a Cook por mentir para obtener préstamos hipotecarios beneficiosos para ella.

Nombrada bajo el mandato del demócrata Joe Biden hasta enero de 2038, Cook negó toda irregularidad y acudió a la justicia para permanecer en el cargo.

Al ser consultado este martes sobre la asistencia de Powell al tribunal, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo a CNBC: "Si busca no politizar la Reserva Federal, que el presidente de la Reserva Federal esté sentado allí intentando inclinar la balanza es realmente un error".

Bessent añadió que Trump podría tomar una decisión sobre a quién nombrar como sucesor de Powell "tan pronto como la próxima semana", dado que el mandato del presidente de la Reserva Federal expira en mayo.

FUENTE: Con información de AFP.