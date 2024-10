El mayorista de ferretería True Value se declara en quiebra tras 75 años

El mayorista de ferretería True Value se declaró en quiebra mediante el Capítulo 11 en medio de sus planes de vender su negocio a su rival de mejoras para el hogar Do It Best.

Ahora se encuentra entre un puñado de importantes cadenas de restaurantes y minoristas que se han declarado en quiebra desde la pandemia, incluidas LL Flooring, Red Lobster, Rite Aid, Bed Bath & Beyond y Christmas Tree Shop. Entre los últimos en hacerlo se encuentra el minorista de descuento Big Lots, que desde entonces ha cerrado cientos de tiendas desde que anunció su procedimiento de quiebra en julio.

True Value, con sede en Chicago, dijo en un comunicado citado por USA Today que todas sus 4.500 tiendas permanecerán abiertas durante el proceso de quiebra porque son de propiedad independiente.

La empresa de 75 años inició los procedimientos para llegar a un acuerdo con Do It Best, que ha ofrecido pagar 153 millones de dólares en efectivo para comprar el negocio, de acuerdo con un informe de Reuters.

El despolome de las ventas por los altos precios

True Value, que vende una variedad de artículos para mejoras del hogar como herramientas, madera y plomería, dijo en los documentos presentados ante el tribunal de quiebras que ha sucumbido a la caída de las ventas que ha afectado a otras empresas del sector.

La empresa tiene entre 500 millones y 1.000 millones de dólares en pasivos totales.

"Hemos determinado que la venta de nuestro negocio era el camino para maximizar el valor y servir mejor a nuestros socios minoristas y otras partes interesadas en el futuro", dijo el director ejecutivo de True Value, Chris Kempa.

"Creemos que entrar en el proceso con una oferta acordada de Do It Best, que tiene una historia similar de décadas en el espacio de mejoras para el hogar y también opera con un enfoque en apoyar a los miembros y ayudarlos a crecer, es el siguiente paso más beneficioso para True Value".

Do It Best se convierte así en el principal postor de True Value.

Según el acuerdo con Do It Best, el rival de mejoras para el hogar se convertirá en un postor "de cola", según True Value. Eso significa que, si bien la empresa de Fort Wayne, Indiana, es técnicamente el principal postor, True Value sigue abierta a mejores ofertas.

Además de aceptar pagar 153 millones de dólares en efectivo, Do It Best también asumiría alrededor de 45 millones de dólares en contratos y otras obligaciones y contrataría a algunos empleados de True Value, informó Reuters.

Do it Best, un mayorista de productos de madera y ferretería propiedad de sus miembros que vende a tiendas independientes, dijo en su propio comunicado de prensa que la venta crearía una red mundial de más de 8000 tiendas en los EE. UU. y más de 50 países de todo el mundo.

Se espera que la transacción con Do it Best se cierre a finales de año.