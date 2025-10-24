sábado 25  de  octubre 2025
SEGURIDAD

Gobierno de Trump insta a demócratas a dejar de apoyar a inmigrantes irregulares tras ataque a agentes del ICE

Un activista inmigrante embistió a agentes del ICE en Los Ángeles, provocando disparos defensivos por parte de las autoridades

Agentes del Servicio de Inmigración y Aduana en la ciudad de Chicago.

OCTAVIO JONES/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- La administración de Donald Trump instó este jueves, 24 de octubre, a los políticos demócratas que apoyan las llamadas "ciudades santuario" a "dejar de aliarse con inmigrantes ilegales", luego de que un activista inmigrante embistiera a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Los Ángeles, provocando disparos defensivos por parte de las autoridades.

Según la subsecretaria de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, durante una parada selectiva el martes, Carlitos Ricardo Parias, de 44 años, "armó su vehículo y comenzó a embestir el vehículo policial en un intento de huir".

McLaughlin agregó que los agentes dispararon "temiendo por la seguridad del público y de las fuerzas del orden".

Parias, quien según ABC 7 es un conocido influencer de TikTok bajo el nombre "Richard LA", resultó herido en el codo, mientras que un agente del Servicio de Alguaciles de EEUU recibió un disparo en la mano.

Consecuencas de los demócratas

Ambos se encontraban estables y fueron trasladados a un hospital local. Multitudes se congregaron frente al centro médico para protestar contra el arresto y contra ICE.

La subsecretaria del DHS afirmó que Parias ya había escapado de intentos anteriores de arresto y que ingresó al país de manera ilegal en una fecha y lugar desconocidos. Además, tiene antecedentes por conducir sin licencia, incumplimiento de obligaciones financieras, infracciones de tránsito y resistencia a la autoridad. La administración federal presentará cargos criminales contra él por agredir y resistir la aplicación de la ley.

"Estas son las consecuencias de la conducta y la retórica de los políticos y activistas santuario que instan a los inmigrantes ilegales a resistirse al arresto", señaló McLaughlin, mencionando a la representante Alexandria Ocasio-Cortez, la alcaldesa de Los Ángeles Karen Bass y el gobernador de California Gavin Newsom, quienes, según ella, han ofrecido seminarios para instruir a los inmigrantes indocumentados sobre cómo evadir al ICE.

Por su parte, un portavoz de Newsom respondió que "el presidente Trump y la administración federal buscan orquestar el mayor esfuerzo de deportación de la historia, sin considerar el debido proceso ni la seguridad de ciudadanos y fuerzas del orden".

"Todo el peso de la ley"

Añadió que "estos arrestos agresivos son una campaña de relaciones públicas que utiliza el miedo y la fuerza, generando caos y culpando a otros".

La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, también defendió la acción de los agentes: "Los oficiales de ICE enfrentan un aumento del 1000% en agresiones debido a la retórica de activistas y políticos demócratas".

"Cualquiera que ataque a los agentes responderá con todo el peso de la ley. Los demócratas deben dejar de apoyar a los inmigrantes ilegales en detrimento de las fuerzas del orden estadounidenses", subrayó.

Fox News Digital informó que se intentó contactar sin éxito a las oficinas de Ocasio-Cortez y Bass para comentarios adicionales.

FUENTE: Con información de Fox News

