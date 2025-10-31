FBI en Miami busca a presunto narcotraficante y ofrece recompensa

MIAMI. - La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) en Miami anunció que está solicitando la colaboración ciudadana para localizar a Rodolfo Mantilla, un hombre de 44 años buscado por múltiples cargos federales de narcotráfico.

Las autoridades federales acusan a Mantilla de importar grandes cantidades de cocaína a los Estados Unidos, específicamente al sur de Florida.

Según un comunicado de prensa de la agencia, Mantilla, también conocido como "Rudy", enfrenta cargos por conspiración para poseer y distribuir sustancias controladas, así como por la distribución de las mismas.

El FBI ofrece una recompensa de hasta 10.000 dólares a cambio de información que conduzca directamente a su arresto y posterior condena.

Se cree que Mantilla mantiene vínculos con el sur de Florida, la República Dominicana y las Bahamas, lugares a los que podría viajar para evadir a las autoridades.

Cualquier persona que posea información sobre el paradero de Rodolfo Mantilla debe comunicarse con el FBI a través del número 1-800-CALL-FBI o puede enviar pistas de forma anónima a través del sitio web tips.fbi.gov.