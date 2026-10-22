jueves 22  de  octubre 2026
INVERSIONES

Elon Musk invierte cerca de $1.000 millones en gigante Skydance

Elon Musk mantiene una estrecha relación con el padre de David Ellison y fundador de Oracle, Larry Ellison, quien ha invertido en varios de proyectos de Musk, como Tesla

Logo que representa la fusión entre Paramount y Warner Bros para dar paso al nuevo gigante Skydance.

Logo que representa la fusión entre Paramount y Warner Bros para dar paso al nuevo gigante Skydance.

MARIO TAMA/ AFP
Por Julián Varela

El exitoso empresario estadounidense Elon Musk invirtió unos 1.000 millones de dólares en el nuevo gigante audiovisual Skydance, la empresa creada tras la reciente fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery (WBD, en inglés).

El acuerdo de inversión en la empresa de David Ellison se concretó casi al mismo tiempo que las inyecciones de capital que recibió el nuevo conglomerado audiovisual por parte de otros inversores, indicaron al diario estadounidense Semafor fuentes cercanas al asunto.

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Musk, el hombre más rico del mundo, figuraba en las listas de personas adineradas con las que Ellison consideraba trabajar en proyectos de inversión una vez se concretase el acuerdo de fusión de Skydance.

El dueño de Tesla y SpaceX mantiene una estrecha relación con el padre de David Ellison y fundador de Oracle, Larry Ellison, quien a su vez ha invertido en varios de proyectos de Musk, como Tesla.

La unión de multimillonarios que preocupa a la izquierda en EEUU

Larry Ellison también contribuyó con 1.000 millones de dólares a la compra de X, anteriormente conocida como Twitter, que efectuó Musk en 2022.

Paramount cerró el pasado 6 de octubre un histórico acuerdo de compra de WBD, una operación valorada en unos 110.000 millones de dólares y cuya culminación estuvo paralizada por meses de litigio antimonopolio con intereses políticos de fondo por parte de la izquierda

La oposición de los estados a esta fusión radicaba en que la operación daría a la compañía resultante cerca del 27% del mercado de distribución cinematográfica y más del 30% en el segmento de grandes estrenos taquilleros, además de reforzar la concentración en el negocio de canales básicos de televisión por cable, según la querella.

Bajo el paraguas de Skydance, la nueva compañía unifica a titanes históricos como Paramount Pictures, Warner Bros. Pictures, CBS, CNN, HBO, Max, Nickelodeon y Paramount+, concentrando así cerca del 27% del mercado de distribución cinematográfica y más del 30% del segmento de grandes estrenos taquilleros a escala global.

Pero lo verdaderamente trascendente de trasfondo es el destino ahora de las cadenas de noticias CBS y CNN en manos de dueños conservadores, lo que rompe el verdadero monopolio ideológico de la prensa en EEUU dominado por la tendencia izquierdista y ahora radical socialista y nexos directos con el islamismo antioccidental.

FUENTE: Con información de AFP.

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