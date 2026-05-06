Empresa Genesis AI presenta su primer modelo para robots

La empresa francoestadounidense Genesis AI presentó el miércoles su primer modelo de inteligencia artificial (IA) para robots, y una mano robótica capaz de realizar tareas precisas, en un momento en que la carrera por los robots inteligentes se acelera en todo el mundo.

Llamado "GENE-26.5", este modelo actúa como motor de una mano robótica equipada con un guante con sensores táctiles, que permite recopilar datos y "ejecutar tareas manuales complejas y de larga duración", aseguró la empresa en un comunicado.

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En los videos de demostración proporcionados por Genesis AI, aparece un robot equipado con este dispositivo preparando un batido, haciendo huevos revueltos, tocando el piano o incluso manipulando una pipeta de laboratorio.

Uno de los desafíos de los modelos de IA generativa aplicados a la robótica es dominar tareas precisas que combinan visión y relaciones espaciales entre objetos.

Robots operados a distancia

Muchas empresas que afirman disponer de humanoides "autónomos" utilizan en realidad robots operados a distancia.

Genesis AI indicó a la AFP que las manos robóticas de sus videos no estaban controladas a distancia.

La empresa emergente, que cuenta con unos sesenta empleados y tiene sedes en París y Palo Alto, California, prevé presentar próximamente un robot completo.

Para entrenar al robot, ha pensado que sus empleados podrían utilizar los guantes mientras realizan tareas, para generar datos que constituyan una "biblioteca de habilidades manuales".

Asimismo, la empresa utiliza videos "en primera persona capturados por operadores que llevan cámaras", según el comunicado.

La mano robótica debería comercializarse a pequeña escala este año, indicó la compañía.

Aunque el dispositivo se fabrica en China, Genesis AI afirma trabajar para internalizar su producción de aquí a 2027.

FUENTE: Con información de AFP.