La relación económica entre España y EEUU supone más de 249.254 millones de dólares (213.000 millones de euros) de inversión directa acumulada en ambas direcciones desde 1993, según un informe.

En cuanto a empleos se suman unos 340.000 en el comercio bilateral.

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Estos son algunos de los datos incluidos en la primera edición del informe "The Bridge Report 2026, Spain - U.S. Economic Relations", elaborado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España (AmChamSpain).

"Estados Unidos es el primer destino de la inversión española en el mundo. Y Estados Unidos, el primer inversor extranjero en España", destaca el presidente de AmChamSpain, Jaime Malet, en una carta incluida en el informe, en la que asegura que la relación entre ambos países es "mucho más grande de lo que se percibe".

Las cifras económicas hablan por sí mismas, acerca de la fallida postura del presidente de España Pedro Sánchez, utiliza el tema Trump para apasiguar la crisis política interna que enfrenta y su pésima gestión presidencial con un rechazo popular sin precedentes.

Sin entrar en detalles del costo de la salida de las tropas estadounidenses de suelo español y de marginar a España de la OTAN, los datos macroeconómicos indican una realidad nada beneficiosa para la nación ibérica

Empresas de EEUU emplean a 200.000 españoles

En la misiva, Malet reconoce que la relación bilateral "atraviesa una fase de mayor complejidad", caracterizada por "tensiones comerciales, incertidumbre regulatoria y un debate europeo sobre autonomía estratégica que no siempre distingue entre socios y adversarios".

Por ello, la Cámara de Comercio de EEUU en España considera que el momento exige que se conozcan estos datos .

Las empresas de capital estadounidense emplean directamente a unas 200.000 personas en España, distribuidas en 1.286 filiales por toda la geografía del país, mientras que las empresas españolas sostienen 143.500 empleos en Estados Unidos (directos e indirectos), con presencia en 45 de los 50 estados, lo que supone más de 340.000 puestos de trabajo entre las dos naciones.

La inversión directa estadounidense acumulada en España asciende a 116.094 millones de euros de capital productivo real, lo que convierte a Estados Unidos en el mayor inversor extranjero de economía real en el país, mientras que las empresas españolas han acumulado 97.247 millones de euros de inversión en Estados Unidos.

Destino inversor de gran relevancia

Esta cifra supone que Estados Unidos es "el primer destino inversor de España en el mundo, por delante de cualquier país europeo", detalla el informe, que añade que desde 1993 el acumulado bruto de inversión española en el mercado estadounidense suma 114.010 millones de euros, de los cuales el 81,8% corresponde a inversión productiva real.

Respecto al comercio bilateral, España y Estados Unidos intercambiaron mercancías por valor de más de 54.858 millones de dólares (46.891 millones de euros) en 2025, con un déficit español de 13.459 millones fundamentalmente por las importaciones energéticas provenientes de Estados Unidos.

No obstante, el documento aclara que cuando se incorporan los servicios, la cifra total supera los 81. 916 (70.000 millones de euros) con datos de 2024, lo que supone un superávit español de 10.570 millones de euros en servicios que compensan el déficit en bienes.

En el caso concreto del turismo, Estados Unidos es el mercado de mayor valor unitario de la industria turística española, con 4,45 millones de turistas en 2025 (un 4,3% más que el año anterior), con un gasto récord de 10.200 millones de euros (un 13% más).

EEUU, el primer proveedor de crudo y gas licuado para España

El informe destaca que se ha comprometido una inversión de 39.434 millones de dólares (33.700 millones de euros) en centros de datos e inteligencia artificial en Aragón (noreste) para el periodo comprendido entre 2026 y 2030, a lo que hay que sumar otros 3.393 millones de dólares (2.900 millones de euros) adicionales en Zaragoza, lo que supone "la mayor concentración de inversión greenfield (de nueva creación) estadounidense jamás registrada en España".

Sobre la dimensión humana del vínculo, ha alcanzado "un máximo histórico", con 50.623 ciudadanos estadounidenses empadronados en España en 2024 y 15.638 permisos de residencia concedidos ese mismo año, lo que sitúa al país como primer destino de la UE.

En el ámbito energético, Estados Unidos se ha consolidado como el primer proveedor de crudo de España (con el 15,2% del total importado en 2025) y como principal suministrador de gas natural licuado, ya que aportó aproximadamente el 30% del gas consumido por España en 2025 y continúa creciendo hasta el 36,6% registrado en el primer trimestre de 2026.

FUENTE: Con información de EFE, AFP, The Wall Street Journal y otras fuentes