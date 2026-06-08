En Perú, aún no se puede proclamar al ganador de las elecciones, dicen analistas

Electores peruanos siguen en vilo, aún no hay ganador oficial en el balotaje (EFE)

Los candidatos presidenciales de Perú, Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, y Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular.

MIAMI — Este final de “infarto” en la segunda vuelta electoral en Perú, que se realizó este 7 de junio, ya lo habían pronosticado las encuestadoras.

Cuando faltaban apenas 48 horas para que se realizara el balotaje, la tensión crecía en Lima y en el resto del país; para ese momento había un empate estadístico entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

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Este 8 de junio, hasta el mediodía iba arriba Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y luego comenzó a descender hasta que Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) empezó poco a poco a ganar décimas en los porcentajes.

El proceso se puede ver en la página oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que publica en tiempo real los cómputos según el número de actas escrutadas.

Pese a que, de acuerdo con la página oficial de la ONPE, Sánchez superaba por 0,19% a Fujimori, a las 6:48 pm de este 8 de junio, con 94,8% de las actas escrutadas, expertos y analistas electorales dejaron en claro que aún no se puede proclamar a un ganador de la contienda.

Estas cifras otorgan: 8.860.584 votos para Sánchez y 8.825,508 sufragios para Fujimori.

Resultados en un par de días

El analista político e internacionalista, Ramiro Escobar, calcula que los resultados se conocerán en dos o tres días, porque hay que tomar en cuenta el periodo de revisión de impugnación de actas, dijo a Diario las Américas.

En su conversación destacó que muy probablemente el ganador de la contienda sea Roberto Sánchez. Y de acuerdo, con su criterio el voto en el exterior podría cambiar el resultado.

“Es un poco difícil que hagan la diferencia, pero no se puede descartar esa posibilidad”.

Antes en Caracol Radio (Colombia) explicó cómo es el proceso electoral en Perú. Expuso que hay dos organismos electorales

Uno, es la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE, y el otro es el Jurado Nacional de Elecciones, JNE

La ONPE organiza la elección y cuenta los votos. El JNE es un tribunal electoral que proclama el fallo una vez que la ONPE ha dado el resultado.

“La ONPE puede dar el resultado, el conteo de votos, esta semana, quizás es el miércoles o jueves”.

Subrayó que el JNE proclama al ganador como si emitiera un fallo judicial. También, destacó que en Perú el conteo rápido lo hacen instituciones privadas, pero cree que sería mejor, si este proceso lo hiciera el propio organismo electoral.

“Eso lo hacen instituciones privadas y de pronto hay días de tensión, a mi juicio, innecesarios. Yo he visto que los resultados de las últimas elecciones en Colombia entre ustedes fueron relativamente rápidos. Para nosotros fue un sufrimiento”, afirmó.

Dos semanas o más

Luis Fernando Nunes, experto electoral y analista político, considera que la revisión de las impugnaciones se llevará más tiempo. Estima que serán como dos o tres semanas, comentó para Diario Las Américas.

Explicó que las impugnaciones de las actas van primero a los jurados especiales, que están integrados por tres personas, y en el caso de no llegar a un acuerdo el expediente es remitido a la JNE.

Nunes destacó que este resultado tan ajustado, el cual ya se había pronosticado, quizá pueda dirimirse cuando lleguen en físico los votos del exterior.

Para Nunes no es descartable que, en una elección con un margen tan cerrado, el voto en el exterior tenga una incidencia. Representa entre el 3%y 4% del total. Si bien no es suficiente para revertir una diferencia amplia, si puede decidir una elección por menos de un punto

En los comicios peruanos, acota, el voto en el exterior suele comportarse de manera bastante distinta al voto nacional. Históricamente, los peruanos en el exterior tienden a favorecer más a los candidatos de centroderecha o derecha que el promedio nacional.

Otro, que afirmó que todavía no se puede proclamar la victoria de Sánchez, fue Francisco Belaúnde, internacionalista.

En tres continentes arrasó Keiko

Este domingo 7 de junio, antes de que cerraran las urnas en Perú, ya la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONP) tenía en sus manos los cómputos de la votación en los continentes: Oceanía. Asía y Europa en donde los sufragantes comenzaron el proceso el sábado, 6 de junio.

En el primero, la candidata de Fuerza Popular superó el 80% de los votos mientras que el abanderado de Juntos por el Perú no llegó al 14%. En Asia, el cuadro era similar: Keiko por encima del 80% y Sánchez no llegó al 20%. En Europa, en promedio estuvo por encima del 80% para Keiko, y Sánchez obtuvo también en promedio el 20%; ahí fue donde tuvo una mejor votación.

El total de votantes en el exterior es de 1.200.000, pero al no haber penalización por no votar, se calcula que solo lo hace el 40%.

Impugnaciones

De acuerdo con la ONPE, se han registrado 1512 actas observadas e impugnadas que pasarán a la observación legal.

Estas representan aproximadamente 350.000 votos que no se contabilizan hasta que no se resuelvan las observaciones y una elección tan polarizada como esta tiene su peso específico y pueden definir el escrutinio final.

En todo caso, será a mediados de julio cuando el JNE proclame los resultados finales del balotaje.

De acuerdo con la legislación peruana, el nuevo Congreso se instala el 26 de julio y dos días después, el 28 de julio, se juramentará al nuevo presidente de la república.

FUENTE: Con información de la Oficina Nacional de Procesos Electorales