Trump pide al Senado confirmar al Secretario interino del Departamento de Justicia

El designado para ocupar el puesto de secretario de Justicia de Estados Unidos Todd Blanche.

El presidente Donald Trump pidió el lunes al Senado estadounidense la confirmación en el cargo del Fiscal General interino, Todd Blanche, que antes de integrar al gobierno ejerció de abogado personal del mandatario.

Blanche ocupa el cargo de forma temporal desde la salida en abril de su predecesora, Pam Bondi.

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Poco después de asumir el puesto, el designado por el presidente Trump presentó cargos contra el exdirector del FBI James Comey, uno de los objetivos prioritarios en la lucha anticorrupción del gobierno federal.

Comey es investigado, entre otros actos antiestadoundienses, por publicar en redes sociales una imagen tomada en una playa con un mensaje interpretado como una invitación a asesinar el Presidente.

Se espera, como ya es costumbre, que todos los demócratas se opongan a la confirmación de Todd Blanche en la comisión judicial del Senado y luego en la votación final en pleno.

FUENTE: Con información de AFP.