Empresario crea estrategias de marketing para impulsar negocios

“Aún existe una idea muy dispersa de lo que es el mercadeo en línea, y nosotros -de manera educativa y por medio de la realización de estrategias a la medida de cada emprendimiento- nos especializamos en trazar rutas de trabajo para alcanzar objetivos concretos y, de este modo, esclarecer esta nueva manera de vender que impone la era digital y la pandemia”, dijo Patiño a DIARIO LAS AMÉRICAS, mente creativa y fundador de Creatic Miami.

Trazando metas, alcanzando objetivos:

Fundada hace tres años con el fin de impulsar y orientar a los pequeños, medianos y grandes empresarios a incursionar en el marketing digital, Creatic Miami cuenta con una cartera de clientes entre los que destaca el hotel Intercontinental, en Doral, Beauchamp Dental, Don Pan, Mofongo’s Restaurant, iBurger, y Denny’s, la cadena de restaurantes para las islas del Caribe, por mencionar algunas marcas.

“Mis años de carrera profesional en el medio me han demostrado que la estrategia es el pilar fundamental de un marketing exitoso, y eso es lo que buscamos demostrar a nuestros clientes grandes y emergentes, a quienes hemos ayudado a crear una estructura de negocio sólida, que valora la importancia del mercadeo en su desarrollo”, dijo Patiño, quien destaca que tener una estrategia clara y seguirla, ha sido la clave para que muchas marcas puedan sostenerse en medio de la depresión financiera.

“Para mantener su visibilidad las marcas deben trabajar e invertir en su marketing, y asesorarse de compañías serias -no tiene que ser la nuestra- pero siempre recomiendo que busquen expertos que les ayuden a trazar una ruta de trabajo clara”, dijo el creador de Creatic Miami, quien adquirió gran parte de su destreza en las ventas creando experiencias únicas para los más grandes casinos en Panamá, Colombia, y el Caribe.

“Muchas marcas piensan que el mercadeo en línea consiste en subir una publicación diaria a Instagram o Facebook, y muchos de ellos me dicen: ‘Las redes me las está haciendo mi prima, o mi sobrina’, y yo les pregunto, ¿qué hay detrás de esas publicaciones? Porque la realidad es que no hay ninguna estrategia clara, más allá de subir contenido de forma desorganizada”.

Crecer en medio de la crisis:

Siempre existe un momento de crisis en la vida de los pequeños y medianos negocios que trae consigo tiempos de cambio, y es precisamente ese momento -a juicio de Patiño- el de que debe verse como una oportunidad para tomar decisiones que mejorarán los objetivos comerciales de una empresa.

Y eso es lo que trajo la pandemia, y lo que obligó a las marcas a adaptarse a las nuevas tendencias de consumo para mantenerse vigente.

“En el año 2020 hubo mucha incertidumbre y un número importante de nuestros clientes quisieron hacer un alto en su marketing digital, y ahí fue donde como empresa les hicimos ver la importancia de seguir y estar activos más activos que nunca en las redes sociales. Creamos nuevas estrategias para estar en contacto directo con los clientes, pero esta vez no como marcas que buscan vender un producto, sino estar a su lado como personas”, dijo Patiño, quien además comparte lo que considera, son los pilares fundamentales para emprender en tiempos de crisis.

“Hay que ser diferente, hacerlo bien y de forma consistente, y nunca olvidar ser el mejor vendedor de su servicio o producto”, finalizó el experto.

Si quieres saber más de Creatic Miami visita www.creaticmiami.com o síguelos en su cuenta de Instagram @creaticmiami.

@camila_mendoza