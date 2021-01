En marcha nueva ronda de préstamos a empresas  

En ambos casos, eso sí, sólamente los bancos comunitarios podrán otorgar los préstamos.

La entidad federal agregó que el resto de los prestamistas participantes en el llamado PPP2 podrán incorporarse poco después, como parte de una medida orientada a mejorar la efectividad del programa y la accesibilidad a los fondos contemplados en la Ley de Ayuda Económica a Pequeñas Empresas, Organizaciones sin Fines de Lucro y Sedes (también llamada Ley de Ayuda Económica), aprobada el 27 de diciembre.

Novedades del PPP

Tantos los que recibieron dinero de la primera ronda del PPP, como los que aspiran a obtenerlo ahora, se preguntan cuáles son las características de esta segunda vuelta de préstamos, cuyo capital sobrepasa los $280.000 millones.

Según ha anunciado la SBA, estas son las principales novedades:

• Los beneficiarios podrán elegir el período de cobertura de su préstamo (entre 8 y 24 semanas), de acuerdo con sus necesidades comerciales.

• Aparte del uso autorizado ya estipulado, el fondo recibido también podrá utilizarse para cubrir gastos adicionales, tales como costos operativos, daños a la propiedad, pagos a proveedores y gastos relativos a la protección de los empleados frente al coronavirus.

• Habrá una mayor flexibilidad para los empleados de temporada.

• Ciertos beneficiarios podrán solicitar una modificación en el monto del préstamo recibido en la primera ronda del programa.

• Ciertos beneficiarios serán elegibles para solicitar un nuevo préstamo en esta segunda ronda.

Criterios de elegibilidad

De acuerdo con los lineamientos de la SBA, los beneficiados con la primera vuelta del PPP podrán solicitar otro préstamo en esta segunda ronda si:

• Recibieron fondos en el First Draw y utilizaron el monto total tal como estipulan los requisitos del PPP.

• No tienen más de 300 empleados.

• Pueden demostrar, al menos, una reducción del 25% en los ingresos brutos entre trimestres comparables del 2019 y 2020.

Novedad sobre este último acápite: si el negocio no estaba operando en el 2019, pero lo estuvo antes del 15 de febrero del 2020 y consiguió ingresos brutos durante el segundo, tercer o cuarto trimestres del 2020 que demuestran una reducción del 25%, respecto al primer trimestre, puede ser elegible, según el artículo “Publicadas las regulaciones de la segunda ronda del PPP: Lo que necesita saber”, difundido por Forbes.

Adicionalmente, y según lo concebido por el PPP, los potenciales beneficiarios de la nueva ronda de préstamos deben ser:

• Propietarios únicos

• Trabajadores por cuenta propia

• Empresas LLC

• Corporaciones

• Sociedades

• Organizaciones sin fines de lucro

• Empresas de veteranos - 501 (c)(19)

• Negocios tribales - sec. 31 (b)(2)(c) de la Ley de Pequeñas Empresas

Dinero a recibir

En esta segunda ronda del PPP, los préstamos equivaldrán, generalmente, a 2.5 veces la nómina mensual promedio, sujeto a un máximo de $2 millones.

Si el negocio tiene un código NAICS que comienza con 72 (por ejemplo, empresas del sector de Alojamiento y Servicios de Alimentación, incluidos establecimientos que brindan hospedaje y/o comidas, refrigerios y bebidas para consumo inmediato), los préstamos serán 3.5 veces el promedio de la nómina mensual.

En cuanto a los empleados, podrán ser trabajadores a tiempo parcial, a tiempo completo y empleados de una agencia contratada. Como exigencia importante, el prestatario no puede ser dueño en más del 20 % de una empresa china o de Hong Kong, ni de una empresa que tenga operaciones importantes en China o Hong Kong.

El prestatario tampoco será elegible si cuenta en su junta con algún miembro que resida en China.

Fondos reservados

Según la Guía de Acceso al Capital para Minorías, Marginados, Veteranos y Negocios Propiedad de Mujeres, el PPP2 cuenta con fondos reservados que serán destinados a prestatarios nuevos y más pequeños, beneficiarios elegibles con ingresos bajos y moderados, y prestamistas comunitarios y pequeños. Dichos fondos reservados se dividirán del siguiente modo:

• $15.000 millones para entidades bancarias comunitarias (préstamos de la primera y segunda vueltas).

• $15.000 millones para instituciones depositarias aseguradas, uniones de crédito y sistemas de crédito agrícola con activos consolidados inferiores a los $10.000 millones (préstamos de la primera y segunda rondas).

• $35.000 millones para nuevos prestatarios del PPP (préstamos de la primera vuelta).

• $15.000 millones y $25.000 millones para préstamos de la primera y la segunda rondas, respectivamente, destinados a prestatarios con un máximo de 10 empleados o a préstamos inferiores a los $250,000, otorgados a prestatarios con ingresos bajos o moderados.

Aparte de esta división de los fondos, la SBA ha determinado que al menos el 25 % de lo asignado a cada uno de esos apartados se destinará, concretamente, a beneficiarios que tengan hasta 10 empleados y a préstamos que no rebasen los $250,000, reservados para prestatarios cuyos ingresos sean bajos o moderados.

Implementación efectiva

En la orientación sobre el uso del capital destinado al PPP, la SBA también instó a los prestamistas autorizados a continuar promoviendo la comunicación y el alcance comunitario a través de organizaciones, asociaciones e individuos que representan y sirven a comunidades y minorías desatendidas, empresas de veteranos y mujeres.

También llamó a seguir cumpliendo con todas las leyes federales, estatales, locales, así como con otras leyes aplicables relacionadas con el otorgamiento de préstamos justos.

La Administración de Pequeñas Empresas también agregó una sección de informes demográficos a la solicitud del PPP y pidió a los prestamistas alentar a los prestatarios a ingresar la información opcional con el fin de «conocer mejor el éxito de nuestros esfuerzos para llegar a las empresas desatendidas, propiedad de minorías, veteranos y mujeres».

Salvavidas económico

En nota de prensa publicada por la SBA, la entidad federal señaló que «esta ronda del PPP continuará dando prioridad a millones de estadounidenses empleados por pequeñas empresas al autorizar hasta $284.000 millones para la retención de puestos de trabajo y algunos otros gastos hasta el 31 de marzo del 2021, y al permitir que ciertos prestatarios existentes del PPP soliciten una segunda vuelta».

En ese mismo comunicado, la administradora de la SBA, Jovita Carranza, calificó al PPP como “un salvavidas económico históricamente exitoso” y añadió que «la orientación de ahora se basa en el éxito del programa y se adapta a las necesidades cambiantes de los propietarios de pequeñas empresas al brindar un alivio específico y un proceso de perdón más simple para asegurar el camino hacia la recuperación».

El secretario del Departamento del Tesoro, Steven T. Mnuchin, por su parte, puntualizó que la guía actualizada del programa «mejorará el alivio específico del PPP para los pequeños negocios más afectados por el COVID-19». También dijo estar comprometido «a implementar esta [nueva] ronda rápidamente para continuar apoyando a las pequeñas empresas estadounidenses y sus trabajadores».

Logros del PPP

A pesar de los tropiezos que tuvo la primera ronda del PPP, hay que mencionar los logros obtenidos por este programa de préstamos perdonables. Según la citada guía de la SBA, estos son los principales resultados:

• Respaldó a más de 51 millones de empleados.

• Cubrió a más del 80% de la nómina de pequeñas empresas.

• Otorgó, mayormente, préstamos inferiores a los $150.000, con un promedio de $110.000, lo que demuestra que el 87 % de los fondos recayeron en los negocios más pequeños.

• Distribuyó los préstamos en diversas áreas de la economía:

1) 27% a comunidades de ingresos bajos y moderados (proporcional al porcentaje de la población).

2) 70% a empresas con menos de 10 empleados.

3) 15% (equivalente a más de $80.000 millones) a pequeñas empresas afincadas en comunidades rurales.

4) 25% (equivalente a $130.000 millones) a pequeñas empresas ubicadas en zonas comerciales históricamente subutilizadas (HUBZones).

Tras todo esto es de esperarse que el popularmente llamado PPP2 alcance logros, incluso, superiores al primer PPP. Todo sea por seguir sacando adelante a la pequeña empresa estadounidense, poderoso cimiento en el que se apoya nuestra economía.

Sobre el Dr. Rafael Marrero

Economista. Graduado de las universidades de Stanford y Cornell, es un reconocido experto en EE. UU. en contratación federal, emprendimiento para pequeñas y medianas empresas y gestión de proyectos. Autor del bestseller de Amazon: “La salsa secreta del Tío Sam”.

