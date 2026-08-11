martes 11  de  agosto 2026
BIENES RAíCES

Reventa de viviendas en EEUU dismunuye en julio, después de meses de estabilidad

El total de las ventas de viviendas de uso es un 1,7% menos que en junio, pero se ubica 0,7% por encima de igual mes en 2025

Las ventas de viviendas en Estados Unidos se han mantenido estables, después de un año de crecimiento en 2025.&nbsp;

Las ventas de viviendas en Estados Unidos se han mantenido estables, después de un año de crecimiento en 2025. 

SAUL LOEB/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El mercado de la vivienda usada en Estados Unidos retrocedió en julio, en línea con las expectativas de analistas, lastrado por tasas de interés hipotecarias altas y precios elevados.

Durante el mes pasado, 4,06 millones de viviendas cambiaron de manos en proyección anual (la estimación a 12 meses de mantenerse las condiciones del mes observado), según datos publicados el martes por la Federación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR).

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El total es un 1,7% menos que en junio, pero se ubica igualmente 0,7% arriba de julio de 2025.

Es, en líneas generales, lo que preveían los analistas, que esperaban cuatro millones de viviendas revendidas, según el consenso publicado por MarketWatch.

"Las ventas de viviendas se han mantenido notablemente estables y en tendencia alcista, incluso con el impacto del aumento de los tipos de interés de los préstamos hipotecarios en los últimos meses", resumió el economista jefe de la NAR, Lawrence Yun, citado en el comunicado.

Los préstamos hipotecarios siguen sujetos a tasas particularmente elevadas en Estados Unidos y, de nuevo, orientados al alza desde el mínimo registrado en febrero.

El crédito a 30 años, el más popular en el país, se sitúa actualmente en una media del 6,69% de tasa de interés anual, según los datos actualizados al 6 de agosto por la agencia de refinanciación hipotecaria Freddie Mac.

FUENTE: Con información de AFP.

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