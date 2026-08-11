martes 11  de  agosto 2026
TECNOLOGíA

Inteligencia artificial Gemini de Google supera los 1.000 millones de usuarios mensuales

Más de 1.000 millones de personas utilizan la aplicación Gemini cada mes "para despertar nuevas ideas y realizar tareas", dijo el martes el director ejecutivo de la empresa, Sundar Pichai

La herramienta Gemini de inteligencia artificial de Google supera los 1.000 millones de usuarios mensuales.

La herramienta Gemini de inteligencia artificial de Google supera los 1.000 millones de usuarios mensuales.

KARL MONDON / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La inteligencia artificial (IA) de Google, Gemini, superó la barrera de los 1.000 millones de usuarios activos al mes, convirtiéndose en el producto de más rápido crecimiento en la historia de la compañía, según anunció este martes el director ejecutivo de la empresa, Sundar Pichai.

A través de un mensaje en la red social X, Pichai detalló que más de mil millones de personas utilizan la aplicación Gemini cada mes "para despertar nuevas ideas y realizar tareas".

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El ejecutivo destacó que este es el decimocuarto producto de Google en alcanzar la codiciada marca de los mil millones de usuarios. Otros productos han sido su buscador, Gmail, Drive, Android, YouTube y Chrome, entre otros.

Este anuncio se produce en el marco del evento anual 'Made by Google', que se celebra este miércoles en Nueva York, donde la tecnológica presentará la nueva generación de sus dispositivos, con la serie de teléfonos inteligentes Pixel 11 y el reloj inteligente Pixel Watch 5.

El rápido crecimiento de Gemini refleja la intensa batalla por el dominio en el sector de la inteligencia artificial. Su principal competidor, OpenAI, alcanzó en junio los mil millones de usuarios activos mensuales, según estimaciones de la firma de inteligencia de mercado Sensor Tower.

FUENTE: Con información de EFE.

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