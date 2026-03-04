Estabilización de precios de petróleo trae sosiego a bolsas en Europa y EEUU

Agentes de la Bolsa de Nueva York trabajan en el piso de remate antes del cierre de sesión.

Las bolsas en Europa y en Estados Unidos se estabilizaron este miércoles después de que los precios del crudo frenaran la escalada provocada por los temores al impacto económico del estallido de la guerra en el Medio Oriente

Irán, un importante productor de petróleo , afirmó este miércoles haber provocado el cierre del estrecho de Ormuz, un paso por donde transita un 20% del crudo que se consume a nivel mundial.

Guertra Trump descarta al hijo del sah para asumir el mando en Irán

ESCALADA MILITAR Trump: "Prácticamente todo el régimen en Irán ha sido destruido"

Pero la capacidad de Irán para lograr el cierre casi inexistente tras cinco días de bombardeos estratégicos a sus puntos militares y económicos neurálgicos por parte de Washington y Tel Aviv.

Los inversores reaccionaron positivamente a las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, que afirmó que la marina de su país escoltará a los buques petroleros por este paso, si es necesario.

El barril de petróleo estadounidense WTI de Texas cedió 0,60% y cerró en 74,11 dólares, mientras que el barril de Brent del mar del Norte cayó 0,39% y concluyó la jornada en 81,08 dólares.

Andreas Lipkow, de CMC Markets, indicó que los inversores "tienen muchas esperanzas puestas en las informaciones que apuntan a una posible negociación para el fin de la operación lanzada por Estados Unidos e Israel".

Además, Fawad Razaqzada, analista de Forex.com, señaló que un artículo del New York Times reportó que Irán habría contactado a la CIA para discutir las posibles condiciones para terminar la guerra. La infraestructura de Irán ha sido aniquilida y no tiene forma de subsistir sin un acuerdo inmediato, pero el presidente Trump declaró que es "demasiado tarde para negociar".

La caída de las cotizaciones del crudo apuntaló a las bolsas europeas y París cerró con una subida del 0,79%, Fráncfort ganó 1,74% y Londres 0,80%. Madrid ganó 2,49% y Milán 1,95%.

En Estados Unidos, la tendencia positiva también impulsó a Wall Street, donde el Dow Jones subía 0,66%, el Nasdaq escalaba 1,39% y el marcador S&P 500 ganaba 0,86%.

Efecto tranquilizador

"Sobre el papel, todo esto parece tranquilizador. Sin embargo, en la realidad, el conflicto continúa y aún no se vislumbra ningún indicio concreto de distensión", subrayó Razaqzada.

La posibilidad de una nueva subida brusca de los precios de los hidrocarburos sigue preocupando a los inversores, que temen un brote de inflación similar al provocado por el estallido de la guerra en Ucrania en 2022.

Las bolsas asiáticas se desplomaron.

En Seúl, el índice Kospi se hundió más de un 12%. Corea del Sur, octavo mayor consumidor de crudo del mundo, depende en gran medida de los hidrocarburos de Oriente Medio.

En Tokio, el indicador estrella Nikkei 225 retrocedió 3,6% al cierre.

En otras partes del continente, Hong Kong perdió 2% y Shanghai 1%.

"Cuando el precio del crudo aumenta, la factura es particularmente alta en Asia, donde las importaciones de energía constituyen una dependencia estructural", comenta Stephen Innes, de SPI Asset Management.

FUENTE: Con información de AFP.