miércoles 4  de  marzo 2026
MERCADOS BURSáTILES

Estabilización de precios de petróleo trae sosiego a bolsas en Europa y EEUU

El barril de petróleo estadounidense WTI de Texas cedió 0,60% y cerró en 74,11 dólares, mientras que el barril de Brent del mar del Norte cayó 0,39% y concluyó la jornada en 81,08 dólares

Agentes de la Bolsa de Nueva York trabajan en el piso de remate antes del cierre de sesión.

Agentes de la Bolsa de Nueva York trabajan en el piso de remate antes del cierre de sesión.

TIMOTHY A. CLARY / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Las bolsas en Europa y en Estados Unidos se estabilizaron este miércoles después de que los precios del crudo frenaran la escalada provocada por los temores al impacto económico del estallido de la guerra en el Medio Oriente

Irán, un importante productor de petróleo, afirmó este miércoles haber provocado el cierre del estrecho de Ormuz, un paso por donde transita un 20% del crudo que se consume a nivel mundial.

Lee además
Un avión de la fuerza aérea de Estados Unidos en el portaaviones USS Abraham Lincoln.
ESCALADA MILITAR

Trump: "Prácticamente todo el régimen en Irán ha sido destruido"
Reza Pahlavi, el hijo del ex Sha de Irán derrocado, Mohammed Reza Pahlavi.
Guertra

Trump descarta al hijo del sah para asumir el mando en Irán

Pero la capacidad de Irán para lograr el cierre casi inexistente tras cinco días de bombardeos estratégicos a sus puntos militares y económicos neurálgicos por parte de Washington y Tel Aviv.

Los inversores reaccionaron positivamente a las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, que afirmó que la marina de su país escoltará a los buques petroleros por este paso, si es necesario.

El barril de petróleo estadounidense WTI de Texas cedió 0,60% y cerró en 74,11 dólares, mientras que el barril de Brent del mar del Norte cayó 0,39% y concluyó la jornada en 81,08 dólares.

Andreas Lipkow, de CMC Markets, indicó que los inversores "tienen muchas esperanzas puestas en las informaciones que apuntan a una posible negociación para el fin de la operación lanzada por Estados Unidos e Israel".

Además, Fawad Razaqzada, analista de Forex.com, señaló que un artículo del New York Times reportó que Irán habría contactado a la CIA para discutir las posibles condiciones para terminar la guerra. La infraestructura de Irán ha sido aniquilida y no tiene forma de subsistir sin un acuerdo inmediato, pero el presidente Trump declaró que es "demasiado tarde para negociar".

La caída de las cotizaciones del crudo apuntaló a las bolsas europeas y París cerró con una subida del 0,79%, Fráncfort ganó 1,74% y Londres 0,80%. Madrid ganó 2,49% y Milán 1,95%.

En Estados Unidos, la tendencia positiva también impulsó a Wall Street, donde el Dow Jones subía 0,66%, el Nasdaq escalaba 1,39% y el marcador S&P 500 ganaba 0,86%.

Efecto tranquilizador

"Sobre el papel, todo esto parece tranquilizador. Sin embargo, en la realidad, el conflicto continúa y aún no se vislumbra ningún indicio concreto de distensión", subrayó Razaqzada.

La posibilidad de una nueva subida brusca de los precios de los hidrocarburos sigue preocupando a los inversores, que temen un brote de inflación similar al provocado por el estallido de la guerra en Ucrania en 2022.

Las bolsas asiáticas se desplomaron.

En Seúl, el índice Kospi se hundió más de un 12%. Corea del Sur, octavo mayor consumidor de crudo del mundo, depende en gran medida de los hidrocarburos de Oriente Medio.

En Tokio, el indicador estrella Nikkei 225 retrocedió 3,6% al cierre.

En otras partes del continente, Hong Kong perdió 2% y Shanghai 1%.

"Cuando el precio del crudo aumenta, la factura es particularmente alta en Asia, donde las importaciones de energía constituyen una dependencia estructural", comenta Stephen Innes, de SPI Asset Management.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

EEUU: "Lanzamiento de misiles de Irán cae un 86% respecto al primer día"

BCV publica alza de la economía en Venezuela mientras el salario minimo es de 0.3 centavos de dólar

Las aerolíneas sufren fuertes descensos en Bolsa por el ataque de EEUU e Israel a Irán

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador venezolano. 
VENEZUELA

A dos meses de la captura de Maduro, su hijo dice: "Hay garantizar la hegemonía absoluta" del chavismo

El Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, llega a una sesión informativa con los líderes del Congreso bicameral en el Capitolio, el 5 de enero de 2026 en Washington, DC.
CONFLICTO ARMADO

Submarino de EEUU hunde a un buque de guerra iraní frente a Sri Lanka

Una vista del exclusivo distrito de Dubai Marina en Dubái el 3 de marzo de 2026.
Escalada del conflicto

EEUU e Israel bombardean Teherán, Irán amenaza a Medio Oriente con ataques a "centros económicos" y a Europa

Juan Carlos Bermúdez, comisionado de Miami-Dade. 
INTERLOCUTOR CLAVE

Miami-Dade pide incluir al exilio ante eventual transición en Cuba

Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos.
OPERACION CONJUNTA

EEUU: "Lanzamiento de misiles de Irán cae un 86% respecto al primer día"

Te puede interesar

Caza bombardero de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. 
Conflicto bélico

La Casa Blanca afirma que EEUU se acerca a un control "total" del espacio aéreo de Irán

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Un guardia de seguridad habla con personas en la entrada de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), el 8 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.
Migración

El Supremo confirma que jueces deben exigir pruebas de "persecución convincente" a solicitantes de asilo

El senador demócrata por Virginia Tim Kaine
INSóLITO

Demócratas presentan plan en el Senado para detener acciones contra régimen iraní

Los 12 arrestados: situación judicial variada entre fianza, comparecencias y retención migratoria.
FRAUDE INVESTIGATIVO

Operativo en Florida deja 12 arrestados por presunto fraude en licencias de seguros

Manuel Manny Morales, jefe de la Policía de Miami.
PROPUESTA

Manny Morales se postula para liderar policía de La Habana en una Cuba libre