BCV publica alza de la economía en Venezuela mientras el salario minimo es de 0.3 centavos de dólar

EL BCV destacó que la construcción y la minería fueron los sectores no petroleros que más se expandieron.-BCV

CARACAS. La economía venezolana creció casi un 9% el año pasado, informó el miércoles el Banco Central de Venezuela (BCV), que atribuyó el repunte al sector petrolero pese a las sanciones estadounidense.

El mercado petrolero venezolano se flexibilizó luego de la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, por parte de fuerzas militares estadounidenses. La acción ordenada, el 3 de enero, por el presidente de EEUU, Donald Trump , conllevó cambios en la estructura de comercialización del crudo y a la reforma de la Ley de Hidrocarburos.

Venezuela cedió al gobierno estadounidense el control de este sector.

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que, en 2025, la economía se expandió 8,66% y analistas prevén que, en 2026, el crecimiento podría ubicarse entre 10% y 15%.

El Producto Interno Bruto (PIB) venezolano se redujo cerca de 80% en una década y comenzó a recuperarse desde el segundo trimestre de 2021, luego de que se levantaran los controles de precios y se permitiera una dolarización informal.

En 2024, el PIB cerró con un alza de 8,54%, según el BCV.

Salarios aún no mejoran

Aun así, los venezolanos siguen quejándose de los bajos sueldos y el altísimo costo de productos básicos como comida y medicinas. El salario mínimo es de 130 bolívares, 0.3 centavos de dólar, aunque el ingreso promedio se ubica entre los $100 y $300, muy por debajo de los $700 dólares que según estimaciones privadas son necesarios para cubrir la canasta alimentaria.

El BCV destacó que el país acumula 19 trimestres de crecimiento.

"La economía venezolana registra un mayor nivel de actividad económica, fortaleciendo cada vez más su proceso de recuperación", según una nota de prensa del BCV, que publica sin regularidad indicadores económicos.

El BCV no divulgó los resultados completos del sector petrolero en 2025, pero sí reportó un aumento de 13.41% en el cuarto trimestre. Maduro había dicho en diciembre que el año cerraría con un alza de 19%.

Venezuela vendió su petróleo con grandes descuentos el año pasado debido a las sanciones de Estados Unidos.

Después del derrocamiento de Maduro, Washington tomó el control de las ventas. Las ganancias en un principio se depositan en un fondo en Catar, pero a partir de 27 de febrero, los recursos van a cuentas del Tesoro estadounidense. La medida trata de proteger el dinero frente a acreedores.

Esta decisión la informó el secretario de Energía de EEUU, Chris Wright.

Construcción y minería en expansión

En cuanto a las actividades no petroleras, en el cuarto trimestre, las mayores expansiones fueron las siguientes: 19.27% en construcción; 19.25% en minería; 8.17% en alojamiento y servicios de comidas; 7.21% en comercio y reparación de vehículos; 6.95% en transporte y almacenamiento; 6.05% en manufactura; 5.85% en actividades financieras y seguros; 5.53% en servicios de enseñanza, salud, entrenamiento y otras de servicio; y 5.10% en agricultura.

