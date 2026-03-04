miércoles 4  de  marzo 2026
ECONOMÍA

BCV publica alza de la economía en Venezuela mientras el salario minimo es de 0.3 centavos de dólar

El Banco Central de Venezuela destacó que el país acumula 19 trimestres de crecimiento y que la economía fortalece su nivel de expansión

EL BCV destacó que la construcción y la minería fueron los sectores no petroleros que más se expandieron.-BCV

EL BCV destacó que la construcción y la minería fueron los sectores no petroleros que más se expandieron.-BCV

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS. La economía venezolana creció casi un 9% el año pasado, informó el miércoles el Banco Central de Venezuela (BCV), que atribuyó el repunte al sector petrolero pese a las sanciones estadounidense.

El mercado petrolero venezolano se flexibilizó luego de la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, por parte de fuerzas militares estadounidenses. La acción ordenada, el 3 de enero, por el presidente de EEUU, Donald Trump, conllevó cambios en la estructura de comercialización del crudo y a la reforma de la Ley de Hidrocarburos.

Lee además
Personas caminan por una calle durante un apagón en La Habana el 21 de febrero de 2026. 
EEUU

Departamento del Tesoro confirma la autorización de venta de petróleo a Cuba bajo "ciertas condiciones"
Régimen de Maduro en otra trama con Pdvsa (foto fachada de Pdvsa en Caracas)
ACUERDOS

Venezuela anuncia nuevos contratos de venta de petróleo para el mercado de EEUU

Venezuela cedió al gobierno estadounidense el control de este sector.

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que, en 2025, la economía se expandió 8,66% y analistas prevén que, en 2026, el crecimiento podría ubicarse entre 10% y 15%.

El Producto Interno Bruto (PIB) venezolano se redujo cerca de 80% en una década y comenzó a recuperarse desde el segundo trimestre de 2021, luego de que se levantaran los controles de precios y se permitiera una dolarización informal.

En 2024, el PIB cerró con un alza de 8,54%, según el BCV.

Salarios aún no mejoran

Aun así, los venezolanos siguen quejándose de los bajos sueldos y el altísimo costo de productos básicos como comida y medicinas. El salario mínimo es de 130 bolívares, 0.3 centavos de dólar, aunque el ingreso promedio se ubica entre los $100 y $300, muy por debajo de los $700 dólares que según estimaciones privadas son necesarios para cubrir la canasta alimentaria.

El BCV destacó que el país acumula 19 trimestres de crecimiento.

"La economía venezolana registra un mayor nivel de actividad económica, fortaleciendo cada vez más su proceso de recuperación", según una nota de prensa del BCV, que publica sin regularidad indicadores económicos.

El BCV no divulgó los resultados completos del sector petrolero en 2025, pero sí reportó un aumento de 13.41% en el cuarto trimestre. Maduro había dicho en diciembre que el año cerraría con un alza de 19%.

Venezuela vendió su petróleo con grandes descuentos el año pasado debido a las sanciones de Estados Unidos.

Después del derrocamiento de Maduro, Washington tomó el control de las ventas. Las ganancias en un principio se depositan en un fondo en Catar, pero a partir de 27 de febrero, los recursos van a cuentas del Tesoro estadounidense. La medida trata de proteger el dinero frente a acreedores.

Esta decisión la informó el secretario de Energía de EEUU, Chris Wright.

Construcción y minería en expansión

En cuanto a las actividades no petroleras, en el cuarto trimestre, las mayores expansiones fueron las siguientes: 19.27% en construcción; 19.25% en minería; 8.17% en alojamiento y servicios de comidas; 7.21% en comercio y reparación de vehículos; 6.95% en transporte y almacenamiento; 6.05% en manufactura; 5.85% en actividades financieras y seguros; 5.53% en servicios de enseñanza, salud, entrenamiento y otras de servicio; y 5.10% en agricultura.

FUENTE: Con información de AFP y el BCV

Temas
Te puede interesar

Secretario de Interior de EEUU llega a Venezuela para evaluar el sector minero

María Corina Machado recorrerá a Venezuela a su llegada al país

Fiscal general adjunto: "Es falso que EEUU prepare imputación penal contra Delcy Rodríguez"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador venezolano. 
VENEZUELA

A dos meses de la captura de Maduro, su hijo dice: "Hay garantizar la hegemonía absoluta" del chavismo

El Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, llega a una sesión informativa con los líderes del Congreso bicameral en el Capitolio, el 5 de enero de 2026 en Washington, DC.
CONFLICTO ARMADO

Submarino de EEUU hunde a un buque de guerra iraní frente a Sri Lanka

Una vista del exclusivo distrito de Dubai Marina en Dubái el 3 de marzo de 2026.
Escalada del conflicto

EEUU e Israel bombardean Teherán, Irán amenaza a Medio Oriente con ataques a "centros económicos" y a Europa

Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos.
OPERACION CONJUNTA

EEUU: "Lanzamiento de misiles de Irán cae un 86% respecto al primer día"

Juan Carlos Bermúdez, comisionado de Miami-Dade. 
INTERLOCUTOR CLAVE

Miami-Dade pide incluir al exilio ante eventual transición en Cuba

Te puede interesar

Caza bombardero de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. 
Conflicto bélico

La Casa Blanca afirma que EEUU se acerca a un control "total" del espacio aéreo de Irán

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Un guardia de seguridad habla con personas en la entrada de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), el 8 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.
Migración

El Supremo confirma que jueces deben exigir pruebas de "persecución convincente" a solicitantes de asilo

El senador demócrata por Virginia Tim Kaine
INSóLITO

Demócratas presentan plan en el Senado para detener acciones contra régimen iraní

Los 12 arrestados: situación judicial variada entre fianza, comparecencias y retención migratoria.
FRAUDE INVESTIGATIVO

Operativo en Florida deja 12 arrestados por presunto fraude en licencias de seguros

Manuel Manny Morales, jefe de la Policía de Miami.
PROPUESTA

Manny Morales se postula para liderar policía de La Habana en una Cuba libre