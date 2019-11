"Estacionamiento a la carta": ¿un método para revolucionar el parqueo en lugares públicos?

No existe una receta definitiva contra estos inconvenientes, ni tampoco un medicamento efectivo que pueda combatir el estrés que produce este fenómeno. Sin embargo, sí existe una aplicación que puede ayudarle a conseguir un espacio premium en el mall, a cualquier hora o día de la semana, desde la tranquilidad de su casa y al alcance de un clic en su teléfono inteligente: se llama MyPark.

¿Qué es y cómo funciona MyPark?

“En esencia te permite tener un estacionamiento reservado frente a las principales entradas de los centros comerciales”, señala Luis Mayendía, cofundador y director ejecutivo de la pequeña empresa que lanzó esta aplicación.

Indica que para este fin cuentan con varias áreas alrededor de los centros comerciales, distribuidas muy cerca de las puertas más concurridas. “Si tú quieres ir al Food Court, por ejemplo, hay una sección donde están colocados los dispositivos que tienen unos números”, y explica que una vez que haya accedido al app, la persona tiene la posibilidad de escoger el espacio disponible más conveniente.

Refiere Mayendía que después de serle asignado un número, el usuario debe aproximarse a la barrera que bloquea el acceso, “entonces presiona la opción Let me in, en el App, se baja el mecanismo y la persona puede estacionarse cómodamente”.

Una vez que se desactiva la valla, el sistema accionará el cronómetro que iniciará el conteo del tiempo. “Son tres dólares por las primeras dos horas, y después tres dólares la hora adicional. Pero no se cobra nada por adelantado, simplemente cuando la persona sale es que se cuadra el tiempo y se envía un recibo por email, todo automático”, puntualiza.

MyPark Dolphin Mall 2019 Una sección de MyPark en el Dolphin Mall. Cortesía MyPark

En constante crecimiento

Si bien esta innovadora aplicación comenzó a desarrollarse desde el 2013, no logró ponerse en funcionamiento pleno hasta el 2016; en cambio, hoy en día se encuentra en un momento de gran expansión y en perspectiva de crecimiento.

“Ahora estamos en la etapa de pasar de ser una mero Startup, de ser un proyecto, a convertirnos en un negocio a gran escala”, especifica Luis, y agrega que aunque ya cuentan con presencia en casi 60 centros comerciales por todo el país, distribuidos en seis estados y donde se incluyen Florida, Georgia, New Jersey, California, Virginia y Minnesota, la expectativa es muy halagadora.

“El año que viene la proyección es llegar a 33 nuevos malls -detalla Mayendía.- Acabamos de lanzar en Pensilvania, y próximamente vienen dos mercados en Texas: vamos a lanzar en El Paso y en Austin. Después de Texas tendríamos en Seattle, Washington; o sea, que ya estaríamos en el West Coast, y para el año que viene esperamos adquirir más propiedades en California, Oklahoma y Tennessee”.

Desafío tecnológico

“El reto que tuvimos al desarrollar MyPark es que no se trataba solamente de una aplicación, sino que era un App enlazada con un dispositivo mecánico que se encontraba en un sitio público”, cuenta el joven emprendedor puertorriqueño.

Apunta que cuando el usuario hace la reserva del espacio, y continúa con el resto de los pasos en su teléfono, aunque parece que es una conexión muy simple, el proceso ocurre a través del Cloud (Nube), donde se produce verdaderamente el almacenamiento y procesamiento de los datos.

“Tuvimos que crear esta plataforma -recalca-, que era algo que está en el mundo virtual, pero también tenía que interactuar con un objeto físico, que es un dispositivo complejo, que tiene sensores y cuenta con su propio sistema inteligente.

“Yo diría que ese fue el reto más grande, y además, encontrar un equipo de trabajo que tuviera la experiencia, no tan solo de software, que es lo más común, sino de los componentes de hardware también. Había que integrarlos y que funcionaran los dos juntos”, subraya.

El origen de la idea

Recuerda Mayendía que “todo esto empezó por resolverle un problema a mi tío, Ricardo Blanco. Él tenía una compañía de construcción en Puerto Rico que poseía uno de los mejores estacionamientos. Pero había un banco en el lobby y todo el mundo que iba para el banco terminaba instalándose en su parking”.

A partir de esa dificultad ambos comenzaron a trabajar juntos para poder hallar una solución adecuada. “Nos dimos cuenta de que esto se podía convertir en un servicio, en una plataforma digital, que es lo que hemos desarrollado ahora, y ahí fue que nació MyPark”, afirma.

Más allá de los desafíos que aún quedan por vencer y los nuevos retos técnicos que puedan aparecer en el futuro, Mayendía sostiene que lo más innovador de la aplicación es que “literalmente, le está dando el control a la persona a través de la tecnología. Es el usuario el que controla todo, reserva su espacio, donde quiera y en el momento que lo quiera. Es extraordinario”, finaliza.