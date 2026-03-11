miércoles 11  de  marzo 2026
EEUU advierte de posibles ataques contra puertos en el Estrecho de Ormuz

"El régimen iraní utiliza puertos civiles a lo largo del Estrecho de Ormuz para llevar a cabo operaciones militares que amenazan el transporte marítimo internacional", declaró el Comando Central de Estados Unidos

Soldados estadounidenses preparan las municiones para un bombardero de EEUU en Medio Oriente.

HENRY NICHOLLS / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El mando militar estadounidense del Comando Central (Centcom) advirtió el miércoles a los civiles iraníes que se mantengan alejados de los puertos del estrecho de Ormuz que, según Washington, son utilizados por Teherán con fines militares.

"El régimen iraní utiliza puertos civiles a lo largo del estrecho de Ormuz para llevar a cabo operaciones militares que amenazan el transporte marítimo internacional", declaró el Centcom en un comunicado, y agregó que "estas acciones peligrosas ponen en riesgo la vida de personas inocentes".

"El Centcom insta a los civiles en Irán a evitar de inmediato todos los emplazamientos portuarios donde operan las fuerzas navales iraníes", precisa el comunicado.

"Los estibadores iraníes, el personal administrativo y las tripulaciones de buques comerciales deben mantenerse alejados de los buques de la Armada iraní y del equipo militar", añade el texto.

El martes, Estados Unidos informó que había destruido 16 buques minadores que podrían haberse utilizado para bloquear el estrecho, una ruta marítima vital para las exportaciones de petróleo y gas del Golfo.

FUENTE: Con información de AFP.

