martes 19  de  agosto 2025
LEY Y ORDEN

Estados republicanos envían tropas de apoyo a Washington

"Autoricé el despliegue de unos 200 soldados de la Guardia Nacional de Mississippi con el fin de apoyar los esfuerzos del presidente Trump para (...) traer el orden a la capital de nuestra nación", dijo el gobernador de ese estado, Tate Reeves

Miembros de la Guardia Nacional desplegados en Washington.

ANDREW CABALLERO REYNOLDS / AFP

ANDREW CABALLERO REYNOLDS / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Los estados de Mississippi, Ohio, Virginia Occidental y Carolina del Sur anunciaron el lunes el despliegue de efectivos de la Guardia Nacional en Washington, que el presidente Donald Trump trata de "limpiar" de pandillas.

"Autoricé el despliegue de unos 200 soldados de la Guardia Nacional de Mississippi con el fin de apoyar los esfuerzos del presidente Trump para que la ley vuelva a reinar y traer el orden a la capital de nuestra nación", dijo el gobernador de ese estado, Tate Reeves, en un comunicado.

Su anuncio ocurre después del de Ohio, Virginia Occidental y Carolina del Sur, otros estados republicanos que también participan de este despliegue en la capital federal, que es administrada por demócratas.

Ohio enviará 150 reservistas, Carolina del Sur unos 200, y Virginia Occidental proveerá unos 350, de los cuales algunos ya llegaron a Washington. Estos se unirá a los 800 miembros de la Guardia Nacional ya movilizados en la capital.

La semana pasada, Trump dijo que pondría orden en la capital federal bajo el control de su administración y desplegaría la Guardia Nacional.

La alcaldesa demócrata de la capital, Muriel Bowser, refutó que haya un aumento de la violencia al asegurar que esta se encuentra en "su punto mas bajo en 30 años".

El presidente ya había desplegado la Guardia Nacional y marines en Los Ángeles en junio para el control de manifestaciones contra la política migratoria de su administración.

FUENTE: Con información de AFP.

