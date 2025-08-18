lunes 18  de  agosto 2025
Gobierno de Trump intensifica revocación de visas de estudiantes: más de 6,000 han sido retiradas en 2025

Entre 200 y 300 casos de revocación de visas correspondieron a actividades relacionadas con el financiamiento o apoyo al grupo militante Hamás

Los ciudadanos de la mayoría de los países requieren visas para ingresar a EEUU

Los ciudadanos de la mayoría de los países requieren visas para ingresar a EEUU

PIXABAY
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que en lo que va de 2025 ha revocado más de 6,000 visas de estudiantes por estadías vencidas y violaciones de la ley, incluidas actividades relacionadas con apoyo al terrorismo.

La ofensiva forma parte de las medidas de la administración de Donald Trump para endurecer la política migratoria y aumentar el control sobre los extranjeros que cursan estudios en instituciones académicas del país.

Visas para EEUU, imagen referencial. 
EEUU anuncia programa piloto de fianza para solicitantes de visas de algunos países: ¿Cuál es el monto?
Los ciudadanos de la mayoría de los países requieren visas para ingresar a EEUU
Conozca los tipos de visas que existen para entrar como migrante en Estados Unidos

De acuerdo con un alto funcionario del Departamento de Estado, consultado por Fox News, la mayoría de las visas canceladas fueron por infracciones comunes, como agresiones, robos o conducir bajo los efectos del alcohol.

En total, unos 4,000 estudiantes perdieron sus visas por ese tipo de delitos, mientras que entre 200 y 300 casos correspondieron a actividades relacionadas con el financiamiento o apoyo al grupo militante Hamás, designado como organización terrorista por Washington.

40,000 visas revocadas

“Todas las visas de estudiante revocadas bajo la administración Trump se han debido a que la persona infringió la ley o expresó su apoyo al terrorismo durante su estancia en Estados Unidos”, dijo el funcionario a Fox News.

El endurecimiento coincide con órdenes ejecutivas firmadas en enero por el presidente Trump, que instruyen a las agencias federales a reforzar la revisión de solicitantes provenientes de países considerados de riesgo, así como a aplicar sanciones más estrictas contra el antisemitismo y la violencia política.

En total, el Departamento de Estado señaló que se han revocado unas 40,000 visas en 2025, una cifra muy superior a las 16,000 retiradas durante el mismo período de la administración del demócrata Joe Biden.

"Aunque la administración anterior hiciera menos, seguían revocando visa (...) No es algo que empezó el 20 de enero... Así que esto lleva años ocurriendo", aseveró el funcionario del Departamento de Estado.

Seguirán las revocaciones

El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó en mayo que se estaba revisando el estatus migratorio de los estudiantes que participaron en protestas a favor de Palestina. “Seguiremos revocando las visas de quienes están aquí como visitantes y están perturbando nuestras instalaciones de educación superior”, advirtió ante un subcomité del Senado.

Sin embargo, legisladores demócratas cuestionaron las medidas, alegando que representan una violación del debido proceso. El senador Jeff Merkley (Oregón) acusó al gobierno de realizar “un ataque fundamental a la libertad” al retirar visas sin un procedimiento legal justo.

Las visas de estudiante permiten a extranjeros cursar estudios en EEUU de manera temporal, a diferencia de la residencia permanente o green card. Con las nuevas disposiciones, el gobierno de Trump busca reforzar el mensaje de que cualquier violación legal o vínculo con organizaciones extremistas puede derivar en la pérdida inmediata de ese estatus, de acuerdo con Fox News.

FUENTE: Con información de Fox News

