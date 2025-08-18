Trump busca reajustes trascendentales en el voto por correo

El presidente estadounidense, Donald Trump , anunció el lunes que llevará adelante un movimiento para hacer reajustes importantes en el voto por correo o suprimirlo si es necesario para las personas sin ninguna discapacidad, retomando así una de sus principales obsesiones tras perder las presidenciales de 2020, una derrota que nunca admitió.

"Voy a liderar un movimiento para reajustar o erradicar, si es necesario, el voto por correspondencia y, ya que estamos, también las máquinas de votación 'inexactas', carísimas y muy controvertidas, que cuestan diez veces más que el preciso y sofisticado papel con marca de agua, que es más rápido y no deja ninguna duda (...) sobre quién GANÓ y quién PERDIÓ las elecciones", escribió Trump en una extensa publicación en su plataforma Truth Social.

EEUU En 1980 Trump ya tenía claro su sueño para una "América perfecta"

El mandatario anunció que firmará un decreto para "ayudar a llevar la HONESTIDAD a las elecciones de medio mandato", las legislativas de noviembre de 2026.

Las graves irregularidades en el voto por correo

Trump nunca ha reconocido su derrota en las elecciones presidenciales de 2020 contra Joe Biden (2021-2025) y ha denunciado sin fundamento fraudes electorales generalizados, en particular en el voto por correo, un método ampliamente utilizado en Estados Unidos.

En las elecciones de 2024, cerca de un 30% de las papeletas emitidas se enviaron por correo, pero denucias de manipulaciones y las llamadas "irregularidades" no han faltado en las elecciones de los últimos 17 años.

El lunes predijo que su deseo de suprimir el voto por correspondencia a millones de personas que pueden hacerlo de forma presencial sería impugnado por los demócratas, porque - según han denunciado los republicanos y el propio Trumpo- están "haciendo trampa a niveles nunca antes visto".

En Estados Unidos, la organización de las elecciones es competencia de los estados, mientras que el Congreso establece un marco. Trump considera que estas cuestiones de gran trascendencia para el destino del país deben estar bajo la autoridad y la vigilancia del Estado federal.

FUENTE: Con información de AFP.