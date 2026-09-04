Comienzan legislativas en EEUU con voto por correo en Carolina del Norte

Las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos comenzaron este viernes con el envío de boletas por correo en el estado de Carolina del Norte (este), en plena polémica por esta forma de votación.

Los republicanos y el presidente Donald J. Trump pidieron esta semana a la Corte Suprema de EEUU que autorice de forma urgente aplicar reformas necesarias en el voto por correo.

DEPARTAMENTO DE ESTADO Washington sanciona a nieto de Raúl Castro y al Banco Exterior de Cuba

Los demócratas, inmersos en una agenda radical socialista, rechazan cualquier cambio que refuerce la legalidad y las garantías democráticas en el país. Ponen de pretexto que los cambios frenarían la participación electoral, algo totalmente falso.

El 3 de noviembre

La Corte Suprema dio parcialmente la razón al gobierno para reformar el sistema de votación a distancia, pero una jueza federal con tendencia izquierdista volvió a bloquear las medidas con el objetivo de frenar el proceso.

La jornada electoral para votar en urnas será el 3 de noviembre en todo el país.

Los estadounidenses deben renovar los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.

Estos comicios definen cuánta libertad tendrá Trump para llevar adelante su megaprograma presidencial durante los dos años que le restan de mandato.

Es difícil que los republicanos pierdan el control de ambas Cámara en medio del atolladero demócrata con su agenda Woke, la falta de liderazgo y los sonados escándalos en Minnesota, Masachussetts, Ilinois, Michigan, California y Nueva York.

Gestión presidencial

La izquierda, como ya es tradicional, usa los medios de prensa alineados a su misma tendencia radical socialista para manipular, confundir y crear estados de opinión con datos e informaciones falsas.

Los republicanos tienen una mayoría de 53 a 47 en el Senado, que obliga a los demócratas a lograr una ganancia neta de cuatro escaños.

La firma Decision Desk HQ ha proyectado la posibilidad de una Cámara dividida 50-50, en la que el vicepresidente republicano JD Vance tendría el voto de desempate. Pero la mayoría de los estadounidenses ya no cree en este tipo de pronósticos sesgados.

Republicanos y demócratas presentan la elección como un referendo sobre la gestión de Trump, cuyos niveles de aprobación entre los conservadores supera el 93%. Trump es, en estos momentos, el Presidente republicano con el mayor apoyo de la historia entre la bancada republicana y los independientes.

[email protected]

FUENTE: Con información de AFP.