El desempleo siguió estable en agosto en Estados Unidos y registró un 4,1%, según el informe oficial divulgado el viernes. El dato demuestra la solidez del mercado laboral estadounidense.

La rápida reducción de los rendimientos de los bonos del Tesoro por medidas urgentes del secretario, Scott Bessent, subió la confianza de los inversores en mercados algo inestables por la situación en Medio Oriente, que poco a poco se encamina a una salida contraria a lo que pronosticaron los extremistas iraníes mediante sus canales controlados de prensa y los analistas antiEEUU.

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En total, la economía estadounidense creó 162.000 empleos el mes pasado, el triple de lo que esperaban los mercados.

Los inversores preveían en torno a 50.000 nuevos puestos de trabajo creados en agosto, según el consenso publicado por MarketWatch.

Sólido mercado laboral

Las cifras de creación de empleo de los meses de junio y julio también se revisaron al alza, informó el servicio estadístico del Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

En cuanto a la tasa de desempleo, se mantiene sin cambios en 4,1%, un nivel que generalmente se considera como pleno empleo.

Los nuevos datos son muy positivos para el Partido Republicano y el presidente Trump, que enfrenta en dos meses la prueba electoral a su gestión ante la campaña de los demócratas con su agenda Woke, que ha hundido al Partido en el peor escenario de su historia.

Los mercados financieros, en cambio, recibieron el informe con mesura: saben que si el empleo va bien, la Reserva Federal estadounidense (Fed) se centrar en la lucha contra la inflación y podría bajar las tasas de interés, algo que beneficia a la economía y en especial a los consumidores.

La perspectiva de una subida de los tipos de interés implica la posibilidad de que se encarezca el crédito. El crédito más caro desestimula el consumo y la inversión, y bajan las presiones sobre los precios.

Los precios de Biden que nunca bajaron

La Fed no ha alcanzado su objetivo de 2% de inflación anual desde hace más de cinco años, cuando el gobierno de Joe Biden disparó los precios por encima del 9% en el peor ascenso en los últimos 50 años. No obstante, expertos independientes sitúan el dato entre el 11% y el 13%.

Después, el gobierno de Biden y el entonces presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, comenzaron a decir que la inflación iba en picada, pero los precios siguieron en el mismo nivel. Hoy la culpa se la cargan a la guerra de Irán y los aranceles, en un intento por manipular los estados de oponión antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

Tres responsables de la Fed señalaron que estarían dispuestos a subir las tasas de interés si los datos de agosto no muestran una tendencia descendente continuada de la inflación. Hoy la preocupación de estos dos gobernadores es sobre el 3% de inflación, y en la administración anterior fue sobre el 8%.

"¡Bajen las tasas de interés porque Estados Unidos es un deudor mucho más sólido de lo que era hace muy poco tiempo!", publicó en su plataforma Truth Social, volvió a reclamar el presidente Trump, quien opina que las altas tasas altas se mantienen de forma innecesaria y lenta frente a cambios importantes en la economía estadounidense que generan una corrección automática de la inflación.

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FUENTE: Con información de AFP