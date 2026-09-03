Trump anuncia que Maduro y su esposa irán a juicio, y aún les falta un cargo grave

El presidente Donald Trump, habla en la Oficina Oval en la Casa Blanca, en Washington D. C.

MIAMI. Poco tiempo después de que la defensa de Nicolás Maduro presentara una moción para que desestimaran los cargos por narcotráfico y conspiración criminal, bajo el alegato de que posee inmunidad como jefe de Estado, el presidente Donald Trump aseguró que Maduro y su esposa, Cilia Flores, terminarán en el banquillo de los acusados en EEUU por “delitos pesados”.

Trump anunció que a la pareja le falta imputar un cargo que, según el presidente estadounidense, es muy serio y todavía no se les ha formulado. Pero no reveló de qué se trata.

MIGRACIÓN Trump anuncia disposición que obliga a los estados a apoyar política migratoria o perder fondos federales

“Maduro era la peor persona del mundo”, aseveró.

Recordó que la pareja ya enfrenta acusaciones de narcoterrorismo, conspiración para introducir cocaína a Estados Unidos y delitos con armas. Reiteró que Maduro “vació sus prisiones” y mandó reclusos hacia territorio estadounidense.

“Espero que en algún momento se le impute ese cargo, porque es una acusación grave que todavía no se ha formulado”, dijo.

El juicio de la pareja Maduro-Flores comienza en junio de 2027, pero era hasta el 2 de septiembre el lapso para solicitar la desestimación del caso.

Tomó a Venezuela

Aseguró que Estados Unidos “tomó a Venezuela” tras la captura de Maduro en los primeros días del mes de enero y que el petróleo extraído ya pagó la guerra “unas 54 veces”.

“Estamos usando esto ahora. Nos tomamos Venezuela y pagamos por la guerra unas 54 veces ya. ¿Cuándo fue la última vez que oyeron algo así? (…) Venezuela ha estado genial y les va genial. A nosotros nos va genial. Los dos estamos haciendo cantidades masivas de dinero y estamos trabajando muy bien con Venezuela”, indicó el presidente estadounidense.

La referencia guarda relación con el “histórico” acuerdo petrolero que se firmó ayer en Miraflores (Palacio de Gobierno) en Venezuela por parte del secretario de Energía de EEUU, Chris Wright, y la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

North American Blue Energy Partners (Nabep) fue la empresa seleccionada por EEUU para la firma del convenio que permitirá la explotación de al menos el 20% de las reservas probadas de crudo venezolano durante 25 años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Impacto Venezuela (@impactove)

FUENTE: Con información de EFE/Tal Cual/Efecto Cocuyo