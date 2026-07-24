viernes 24  de  julio 2026
REDES

La UE acusa a TikTok de exponer a los menores a riesgos en línea

La UE señaló que las cuentas de los menores solo deberían ser visibles para aquellas personas a las que hayan dado permiso. Los niños de 13 años o más pueden utilizar TikTok

Logo TikTok

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AFP

BRUSELAS.- La Unión Europea acusó el viernes a TikTok de no proteger a los menores, dado que la configuración de sus cuentas los expone a riesgos como el ciberacoso y los comportamientos depredadores, por lo que la empresa podría enfrentarse a una cuantiosa multa.

La UE señaló que las cuentas de los menores solo deberían ser visibles para aquellas personas a las que hayan dado permiso. Los niños de 13 años o más pueden utilizar TikTok.

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"Un alto nivel de protección no debería ser una opción que haya que activar; debería ser la configuración por defecto", afirmó la responsable de tecnología de la UE, Henna Virkkunen, en un comunicado.

La UE ha intensificado sus esfuerzos para proteger a los menores con nuevas normas previstas para finales de este año que prohibirán a los niños menores de 13 años utilizar las redes sociales.

Bruselas inició su investigación sobre TikTok, propiedad del grupo chino ByteDance, en 2024 en virtud de la Ley de Servicios Digitales (DSA), una ley sobre contenidos en línea.

En virtud de la DSA, la configuración de las cuentas de los menores cuenta, por defecto, con las medidas de seguridad y protección más estrictas.

"La configuración de las cuentas de TikTok no cumple esta norma", señaló la UE en su valoración preliminar. Esta "sigue exponiéndolos a riesgos, como contactos no deseados, ciberacoso o comportamientos depredadores".

La UE constató durante la investigación que los menores pueden hacer pública su cuenta, lo que significa que cualquier persona, tenga o no una cuenta de TikTok, puede ver su contenido.

Incluso cuando los menores optan por hacer privadas sus cuentas, pueden ser "fácilmente encontradas".

Un portavoz de TikTok afirmó que las cuentas de adolescentes cuentan con más de 50 funciones preconfiguradas de privacidad y seguridad, y destacó que las cuentas de menores de 18 años son privadas por defecto.

"Analizaremos estas conclusiones preliminares mientras seguimos colaborando de forma constructiva" con la UE, añadió el portavoz.

Si se confirman las conclusiones de la UE sobre TikTok, el bloque podría imponer una multa de hasta el 6% de la facturación anual total de la empresa a nivel mundial.

La UE ya dio un paso sin precedentes en febrero contra TikTok cuando ordenó a la plataforma que modificara su diseño adictivo, so pena de enfrentarse a fuertes multas.

Meta se ha enfrentado a un escrutinio similar después de que Bruselas ordenara hace dos semanas al gigante tecnológico que modificara sus características de diseño adictivas.

La tendencia en Europa tiende actualmente a oponerse a que los más jóvenes accedan a las redes sociales y otras plataformas digitales. Francia aprobó esta semana la prohibición del acceso a las redes sociales para los menores de 15 años.

FUENTE: Con información de AFP

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