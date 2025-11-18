martes 18  de  noviembre 2025
Netanyahu aplaude la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU respaldando el plan de Trump para Gaza

Para el primer ministro, el plan de Trump "llevará a una mayor integración de Israel y sus vecinos, así como a una expansión de los 'Acuerdos de Abraham'"

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TEL AVIV — El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aplaudió este martes la resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para respaldar el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la Franja de Gaza, incluido el despliegue de una fuerza internacional de paz.

Netanyahu, que elogia la labor de Trump para lograr la aprobación de su plan, destacó que "el Consejo de Seguridad de la ONU respalda totalmente el plan de 20 puntos de Trump y el nombramiento de la Junta de Paz, que estará liderada por el presidente Trump".

"Creemos que el plan de Trump llevará a la paz y la prosperidad, porque insiste en la desmilitarización, desarme y fin de la radicalización en Gaza", dijo el primer ministro, antes de destacar que "esto llevará a una mayor integración de Israel y sus vecinos, así como a una expansión de los 'Acuerdos de Abraham'".

Así, insistió en que "el liderazgo innovador del presidente Trump ayudará a encaminar a la región hacia la paz y la prosperidad, así como hacia una alianza duradera con Estados Unidos", al tiempo que subrayó que "Israel extiende su mano como gesto de paz y prosperidad a todos los vecinos y les pide que normalicen las relaciones con Israel y ayuden a expulsar a Hamás y a todos sus apoyos en la región".

"En cooperación con Estados Unidos y otros países que firmaron el plan del presidente Trump, esperamos recibir a todos los rehenes fallecidos sin demora e iniciar el proceso de desarme y desmilitarización de la Franja de Gaza para poner fin al mandato de Hamás sobre Gaza", reiteró.

Por último, el primer ministro israelí subrayó que "la valentía y el sacrificio de los valientes soldados, junto con los esfuerzos diplomáticos de Trump, ayudaron a traer de vuelta a casa a todos los rehenes que seguían con vida y a la mayoría de los fallecidos".

La junta de paz

El denominado Plan Integral para Poner Fin al Conflicto de Gaza de 20 puntos de Trump incluye la creación de una Junta de Paz que será presidida por el propio Trump y que tendrá la última palabra en las cuestiones relativas al gobierno de la Franja de Gaza, gestionado por tecnócratas palestinos.

Además, prevé la creación de una Fuerza Internacional de Estabilización de 20.000 efectivos que permita avanzar hacia las siguientes fases del plan de paz, que en última instancia contempla la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza y la posible creación de un Estado palestino, algo a lo que Israel ya ha expresado su firme oposición.

Hamás ya ha rechazado la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas al considerar que no está a la altura de las demandas políticas y humanitarias del pueblo palestino, mientras que la Autoridad Palestina, encabezada por Mahmud Abbas, mostró su satisfacción con la votación y reclamó la aplicación "inmediata" del texto.

