martes 13  de  enero 2026
EEUU

Fuerte caída del déficit fiscal en el cuarto trimestre de 2025 gracias a aranceles

El déficit se redujo un 15% frente al último trimestre de 2024, de 711.000 millones de dólares a $602.000 millones, mientras que los ingresos aumentaron un 13%

La política de aranceles del presidente Donald J. Trump ha cambiado el comercio mundial.

La política de aranceles del presidente Donald J. Trump ha cambiado el comercio mundial.

JUNI KRISWANTO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El déficit fiscal de Estados Unidos se redujo en el cuarto trimestre de 2025 gracias a una mayor recaudación de impuestos, incluyendo aranceles, informó el Departamento del Tesoro este martes.

Desde su retorno a la Casa Blanca el pasado enero, el presidente Donald Trump ha implementado aranceles de amplio alcance que afectan prácticamente a todos los socios comerciales de Estados Unidos.

Lee además
La secretaria del DHS, Kristi Noem, durante la Cumbre de Seguridad Nacional de 2025.
MIGRACIÓN

EEUU retira el estatus de protección temporal a los migrantes somalíes
Clientes en uno de los cientos de mercados Walmart en Estados Unidos.
ECONOMíA

Inflación estable en EEUU y Trump reitera necesidad de bajar tasas de interés

El déficit se redujo un 15% frente al último trimestre de 2024, de 711.000 millones de dólares a 602.000 millones.

Los ingresos totales aumentaron un 13% a 1,2 billones de dólares, mientras que el gasto subió un 2% hasta 1,8 billones de dólares.

Tanto los ingresos como los desembolsos fueron récord, dijo a los periodistas un alto funcionario del Tesoro.

Por categorías, lo recaudado por algunos impuestos sobre individuos aumentó notablemente, mientras que el monto percibido por derechos aduaneros se disparó de 23.000 millones de dólares a 94.000 millones.

El salto en la recaudación de derechos aduaneros se debió principalmente a aranceles más altos, señaló el funcionario.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

EEUU condena a cadena perpetua a narcotraficante vinculado al régimen de Venezuela

Apelan venta forzosa de petrolera venezolana Citgo en EEUU

Juicio por demanda de Musk contra OpenAI comienza a finales de abril

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Carlos Orense, acusado de narcotraficante por EEUU
NARCOTRÁFICO

EEUU condena a cadena perpetua a narcotraficante vinculado al régimen de Venezuela

Dariel Fernández recaudador de impuesto de Miami-Dade.
SANCIONES A INFRACTORES

Miami-Dade advierte sanciones contra escuelas de tránsito ilegales

Daniella Levine-Cava, alcaldesa del condado Miami-Dade.
MENSAJE URGENTE

Levine Cava insta a Trump a oficializar liderazgo de González y Machado y reactivar el TPS para venezolanos

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, vestido con uniforme militar
PERSECUCIÓN

Diosdado Cabello convierte el Comando Antidrogas de Venezuela en un centro de tortura y represión

Pasajeros transitan por el Aeropuerto Internacional de Miami.
MUNDO

Conozca las ciudades más peligrosas del mundo en 2026

Te puede interesar

La política de aranceles del presidente Donald J. Trump ha cambiado el comercio mundial.
EEUU

Fuerte caída del déficit fiscal en el cuarto trimestre de 2025 gracias a aranceles

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El expresidente de Estados Unidos, el demócrata Bill Clinton, y su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, sonríen mientras el presidente Donald Trump habla después de ser juramentado como el 47º presidente en la Rotonda del Capitolio de EEUU, en Washington, DC, el 20 de enero de 2025.
Investigación

Expresidente Clinton rehúsa comparecer en una audiencia en el Congreso por el caso Epstein

Imagen de una gasolinera de la petrolera CITGO en Estados Unidos.
REMATE

Apelan venta forzosa de petrolera venezolana Citgo en EEUU

Vista de Alligator Alcatraz por dentro. 
JUSTICIA

Desestiman demanda contra centro 'Alligator Alcatraz' tras acuerdo de expulsión del demandante

Decenas de cuerpos tendidos dentro del Centro de Diagnóstico y Laboratorio Forense de la provincia de Teherán en Kahrizak. Familiares buscan a sus seres queridos.
Protestas

Régimen iraní bloquea internet para ocultar la magnitud de la represión; cifra de muertos superaría los 6.000