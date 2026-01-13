EEUU retira el estatus de protección temporal a los migrantes somalíes

La secretaria del DHS, Kristi Noem, durante la Cumbre de Seguridad Nacional de 2025.

WASHINGTON - El Gobierno de Estados Unidos anunció este martes la retirada del Estatus de Protección Temporal (TPS) a los ciudadanos de Somalia , una medida que se produce en paralelo al avance de investigaciones federales por fraudes multimillonarios en Minnesota y al refuerzo de los operativos migratorios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que las condiciones actuales en Somalia ya no justifican la continuidad del beneficio migratorio. “Las circunstancias han mejorado hasta el punto de que no se cumple el requisito legal del TPS”, declaró en una entrevista con Fox News, difundida por la Casa Blanca en la red social X. La funcionaria destacó además que permitir la permanencia temporal de ciudadanos somalíes “no responde a los intereses nacionales” y recalcó que “los estadounidenses son la prioridad”.

Según cifras del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), más de 2,400 somalíes residían en el país bajo este estatus, vigente desde 1991 tras el estallido de la guerra civil en Somalia y prorrogado durante la administración del expresidente Joe Biden.

Somalia, situada en el Cuerno de África y devastada por la guerra durante casi 35 años, figura entre los países menos desarrollados del mundo según la ONU. El Departamento de Estado de Estados Unidos desaconseja viajar a ese país debido a los riesgos de terrorismo, secuestro y delitos violentos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/DHSgov/status/2011085958381256830&partner=&hide_thread=false ONE WAY TICKET



DHS is ENDING Temporary Protected Status for Somalians in the United States.



Our message is clear. Go back to your own country, or we’ll send you back ourselves. pic.twitter.com/moTA5BnCpM — Homeland Security (@DHSgov) January 13, 2026

Fraudes millonarios bajo la lupa federal

El anuncio del fin del TPS coincide con una ofensiva judicial y administrativa contra una extensa red de esquemas fraudulentos detectados en Minnesota, varios de ellos presuntamente vinculados a miembros de la diáspora somalí. Las investigaciones apuntan a la creación de empresas ficticias que facturaron millones de dólares a agencias federales por servicios sociales que nunca fueron prestados.

Entre los programas afectados figuran iniciativas de alimentación escolar, atención a niños con autismo y servicios médicos para beneficiarios vulnerables de Medicaid. El fiscal federal Joe Thompson estimó que el desvío de fondos públicos podría superar los 9,000 millones de dólares.

El Departamento de Justicia anunció el refuerzo de la Fiscalía federal en Minnesota con fiscales adicionales, en un estado gobernado por el demócrata Tim Walz, quien enfrentó crecientes cuestionamientos por su gestión y anunció su retiro de la carrera por la reelección.

Tesoro, FinCEN e IRS amplían las pesquisas

En el marco de estas investigaciones, el secretario del Tesoro informó recientemente que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) emitió una orden especial en los condados de Hennepin y Ramsey, obligando a bancos y entidades de transferencia de dinero a reportar con mayor detalle los fondos enviados fuera de Estados Unidos.

Asimismo, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) anunció la creación de un grupo de trabajo específico para investigar a las entidades implicadas en los esquemas de fraude, mientras avanzan auditorías a instituciones financieras que habrían facilitado los desvíos. Parte de los fondos, según las autoridades, podría haber terminado en manos del grupo terrorista Al Shabaab, lo que mantiene abierta una investigación del Departamento del Tesoro.

Operación PARRIS y revisión masiva de refugios

Asimismo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y USCIS pusieron en marcha la Operación PARRIS (Reverificación de Refugiados Post-Admisión y Fortalecimiento de la Integridad) en Minnesota, una iniciativa de gran escala destinada a reexaminar miles de casos de refugio bajo sospecha de fraude.

USCIS informó que el foco inicial está en los 5,600 refugiados del estado que aún no han obtenido la residencia permanente legal. La operación incluye verificaciones exhaustivas de antecedentes, nuevas entrevistas y revisiones de mérito de las solicitudes. Los casos con indicios de fraude están siendo remitidos a ICE para iniciar procesos de deportación.

Estas acciones se enmarcan en la Orden Ejecutiva 14161 y la Proclamación Presidencial 10949, que exigen estándares reforzados de control migratorio y seguridad nacional.

“Guerra contra el fraude”

Un portavoz del DHS sostuvo que Minnesota se ha convertido en “el epicentro de la guerra contra el fraude” y aseguró que la Administración del presidente Donald Trump no permitirá que el sistema migratorio sea utilizado para defraudar a los contribuyentes estadounidenses.

“Esta operación demuestra que la administración Trump no se quedará de brazos cruzados mientras el sistema migratorio es utilizado como arma contra el pueblo estadounidense. El estado de derecho y los ciudadanos estadounidenses siempre estarán en primer lugar”, afirmó.

Los casos detectados se suman a investigaciones previas, como la Operación Twin Shield, que reveló fraude migratorio generalizado en el área de Minneapolis–Saint Paul. Las autoridades confirmaron que todos los expedientes con indicios delictivos serán remitidos a ICE para los procedimientos correspondientes.

Mientras tanto, sectores demócratas han criticado el alcance de las investigaciones, en medio de protestas registradas en Minnesota y otros estados tras recientes operativos migratorios, algunos de los cuales siguen bajo revisión judicial.

FUENTE: Con información de Europa Press y AFP