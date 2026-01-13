martes 13  de  enero 2026
EEUU condena a cadena perpetua a narcotraficante vinculado al régimen de Venezuela

Juez federal dictó sentencia a Carlos Orense Azócar a pena máxima y 30 años adicionales por llevar cocaína a EEUU con recursos del régimen, según fiscalía

Carlos Orense, acusado de narcotraficante por EEUU

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La Corte Sur de Nueva York condenó al narcotraficante venezolano Carlos Orense Azócar, alias “el Gordo”, a cadena perpetua más 30 años de prisión por cargos de tráfico de drogas y de armas, los cuales lo vinculan con el Cartel de los Soles, relacionado con el régimen de Venezuela, según la fiscalía de EEUU.

Orense, de 70 años de edad, "es uno de los traficantes de cocaína más prolíficos a los que se ha sentenciado en este tribunal, responsable de la distribución de cientos de toneladas en EEUU", dijo en un comunicado el fiscal para el distrito sur de Nueva York, Jay Clayton.

Además, asegura que estuvo asociado y pagó “sobornos” a los generales Hugo “Pollo” Carvajal y a Cliver Alcalá Cordones, ambos presos en EEUU, y a altos funcionarios de Maduro entre quienes se mencionan al exministro de Petróleo Tarek El Aissami y al general Nestor Reverol, exdirector de la Oficina Nacional Antdidrogas (ONA), según informaron medios estadounidenses.

La sentencia, que el juez federal considera “un mensaje contundente” contra el narcotráfico, se da a conocer mientras transcurre el proceso penal contra Nicolás Maduro, dictador depuesto, y su esposa Cilia Flores, capturados en Venezuela por fuerzas militares de EEUU, el 3 de enero pasado.

Narcotraficante y régimen de Venezuela

Los "vínculos” de Orense “cercanos con el gobierno de Venezuela le dieron recursos para ayudarle a evadir las fuerzas del orden y mover envíos masivos de cocaína en el hemisferio occidental", señaló el jefe de la Administración de Control de Drogas (DEA), Terrance C. Cole, en el proceso.

Orense fue detenido en Italia, tras una investigación que lo vinculó con una trama criminal desde 2003 hasta 2021 con operaciones en países como Venezuela, Colombia, República Dominicana y México, entre otros lugares, según la organización Transparencia Venezuela.

Su extradición desde Italia a EEUU en 2022 no trascendió públicamente, pero se le considera una “pieza clave” y “operador logístico” de Cartel de los Soles, investigado por una Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde fue condenado.

Informaciones indican que Orense está preso en el Metropolitan Detention Center (Brooklyn), el mismo penal federal en el que se encuentra Maduro, sobre quien pesan cargos por narcoterrorismo.

FUENTE: Con información de SinFiltros Youtube; Transparencia Venezuela

