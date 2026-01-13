martes 13  de  enero 2026
ECONOMíA

Inflación estable en EEUU y Trump reitera necesidad de bajar tasas de interés

El índice de precios al consumo (IPC), una de las medidas clave de la inflación, registró un 2,7% en los 12 meses cerrados en diciembre, la misma tasa anual que en noviembre, según el Departamento de Trabajo

Clientes en uno de los cientos de mercados Walmart en Estados Unidos.

Clientes en uno de los cientos de mercados Walmart en Estados Unidos.

AFP.
Por Leonardo Morales

La inflación en Estados Unidos se mantuvo estable en diciembre, como esperaban los analistas, según datos publicados este martes.

En contra de los pronósticos de los críticos del Presidente, los aranceles no han disparado los precios y mucho menos ha creado una recesión como vaticinaron algunos.

El índice de precios al consumo (IPC), una de las medidas clave de la inflación, registró un 2,7% en los 12 meses cerrados en diciembre, la misma tasa anual que en noviembre, según el Departamento de Trabajo.

En la medición mes a mes, el IPC aumentó un 0,3%.

En medio de una pugna con el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, a quién Trump acusa de un deficiente trabajo y de haber procedido "demasiado tarde" a rebajar los tipos de interés, el dato de inflación de diciembre confirma lo que ha sugerido el mandatario.

Tras la publicación de los datos de inflación, Trump reiteró la necesidad de bajar aún más las tasas de interés para respaldar el curso ascendente de la economía que en el tercer trimestre creció un poderoso 4,3%.

El lastre dejado por el gobierno de Biden

Lo que aumentó durante un año el nivel inflacionario fue un 0,4%; es decir, del 2,3% en que supuestamente estaba durante el el gobierno de Joe Biden al 2,7%.

El desastre económico de Biden heradado para la economía ha sido un enorme lastre para el presidente Trump que se ha tenido que encargar de todos los graves errores de su predecesor y las cifras en rojos que dejó.

La peor inflación en las últimas cinco décadas, crisis bancaria, el mayor gasto en inmigración de la historia del país, contracción de la industria, déficit comercial y también fiscal récord; deuda pública en casi 37 billones (trillions) de dólares; desplome de ventas de viviendas y el mayor gasto federal en su historia, integran la enorme lista de desaciertos de la administración Biden y su agenda de extrema izquierda ("progresista", Woke y globalista).

Todo lo anterior lo ha tenido que corregir el actual gobierno en la Casa Blanca junto a la financiada guerra de Ucrania y otros múltiples conflictos bélicos a gran escala.

Para la transformación de esa realidad y cumplimentar sus promesas de campaña y su plataforma "America First" y "Make America Great Again".

El intenso trabajo de la administración Trump

En los últimos meses, la administración Trump ha ampliado una lista de exenciones arancelarias tras acuerdos logrados con decenas de países que cubren productos clave, entre ellos agrícolas.

Así, el 2,7% a diciembre de 2025 se compara con el dato de 2,9% a diciembre de 2024.

El precio de la gasolina desde la llegada de Trump al poder se ha reducido casi un 22%, mientras que el precio del petróleo ha caído un 12%, con una producción récord de 13,8 millones de barriles diarios en 2025 que consolida a EEUU como el mayor productor de petróleo del mundo.

Las empresas han reportado costos más altos por los aranceles, pero la gran mayoría ha absorbido el aumento con sus alyas ganancias como se acordó con la Casa Blanca que advirtió de sanciones si se utilizaban los aranceles para disparar los precios.

En diciembre, el índice que mide precios de las viviendas fue el factor principal detrás de los ligeros repuntes en los últimos dos meses, según el informe.

La inflación subyacente, que excluye los precios volátiles de alimentos y energía, fue de 2,6% en 12 meses.

[email protected]

FUENTE: Con información de AFP.

