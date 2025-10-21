jueves 23  de  octubre 2025
Ganancias de General Motors en tercer trimestre superan pronósticos

La directiva del fabricante de vehículos estadounidense General Motors dijo que los ingresos se situaron en 48.600 millones de dólares, sólo un 0,3% menos que el año anterior

Logo del fabricante de vehículos General Motors

Logo del fabricante de vehículos General Motors

JEFF KOWALSKY/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

General Motors anunció el martes ganancias mejores de lo esperado en el tercer trimestre gracias a los buenos precios de sus vehículos, al tiempo que mejoró algunas proyecciones para todo el año en base a la reducción de los costos arancelarios.

El fabricante de vehículos estadounidense dijo en un comunicado que los ingresos se situaron en 48.600 millones de dólares, un 0,3% menos que el año anterior pero por encima de los 45.040 millones previstos por el consenso de los analistas de FactSet.

Por otro lado, GM no cumplió con las expectativas de beneficios netos, que se situaron en 1.300 millones de dólares, menos de la mitad de los 3.030 millones del tercer trimestre de 2024.

GM prevé ahora que el costo arancelario de 2025 se situará entre 3.500 millones y 4.500 millones de dólares, una reducción de 500 millones respecto a una previsión anterior.

La directora ejecutiva de GM, Mary Barra, destacó las inversiones adicionales de la empresa en la producción de automóviles en Estados Unidos tras los aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump. Barra señaló una inversión de capital de 4.000 millones de dólares en los próximos dos años en los estados de Tennessee, Kansas y Míchigan.

La compañía proyectó ganancias para todo el año de entre 12.000 y 13.000 millones de dólares, por encima del rango anterior de 10.000 a 12.500 millones de dólares. Además, anunció el 14 de octubre un gasto de 1.600 millones de dólares en el tercer trimestre debido a una "reestructuración" estratégica en el sector de los vehículos eléctricos.

FUENTE: Con información de AFP.

