Fiscal General de Florida cita a Roblox por fallos en protección de menores ante depredadores sexuales

MIAMI.— El fiscal general de Florida , James Uthmeier, anunció la emisión de citaciones criminales contra Roblox , una de las plataformas de videojuegos más populares del mundo, para investigar si sus deficiencias en seguridad han permitido que depredadores sexuales contacten, manipulen y exploten a menores dentro del entorno virtual.

Investigar los delitos en Florida

Según el citación oficial del 20 de octubre, la investigación busca determinar si las acciones u omisiones de Roblox han contribuido a que estos delitos ocurran, al no implementar medidas de verificación de edad y moderación de contenido suficientemente efectivas.

“Plataformas como Roblox se han convertido en un terreno fértil para que los depredadores accedan a nuestros niños”, declaró Uthmeier. “No nos detendremos en la lucha por proteger a los niños de Florida, y las empresas que los expongan al peligro serán responsabilizadas”.

Acción de delincuentes sexuales

Diversas investigaciones revelan que delincuentes sexuales han utilizado Roblox para comunicarse con menores, ganarse su confianza y, en algunos casos, sobornarlos con la moneda virtual “Robux” a cambio de imágenes explícitas. Las denuncias apuntan también a que la compañía no ha reportado adecuadamente los casos de victimización infantil a las autoridades.

Asimismo, víctimas y padres acusan a la empresa de negligencia y de minimizar públicamente los riesgos, pese a conocer el alcance de las actividades ilícitas que ocurren dentro de la plataforma.

Moderación para menores

Roblox, que cuenta con más de 111 millones de usuarios activos diarios, asegura que la seguridad infantil es una prioridad y que mantiene políticas específicas para los menores de 13 años. Entre sus medidas, destacan controles parentales que permiten restringir la comunicación, el acceso al contenido y la privacidad de los usuarios. Los niños menores de 9 años requieren el consentimiento de sus padres para acceder a experiencias clasificadas como “moderadas”.

En su página oficial, la empresa afirma que continúa “mejorando los sistemas de moderación e introduciendo nuevos controles” para garantizar un entorno seguro. Además, subraya su compromiso con la creatividad y la civilidad en línea, destacando nuevas funciones como “Roblox Moments”, una herramienta para grabar y compartir experiencias dentro del juego.

No obstante, las citaciones emitidas por el fiscal Uthmeier podrían marcar el inicio de una investigación penal sin precedentes en Florida sobre la responsabilidad corporativa de las plataformas digitales en la prevención de delitos sexuales contra menores.

Roblox, fundada en 2004, se ha convertido en una de las comunidades virtuales más grandes del mundo, especialmente entre niños y adolescentes. La plataforma permite crear, compartir y monetizar experiencias interactivas, lo que ha impulsado su popularidad global, pero también ha suscitado crecientes preocupaciones sobre la exposición de menores a riesgos en línea.

[email protected]