jueves 23  de  octubre 2025
BAJO LA LUPA

Fiscal General de Florida cita a Roblox por fallos en protección de menores ante depredadores sexuales

James Uthmeier emitió citaciones criminales contra la plataforma de videojuegos Roblox, acusándola de facilitar el acceso de depredadores sexuales a niños y adolescentes en Florida

&nbsp;James Uthmeier, fiscal general de Florida.&nbsp;

 James Uthmeier, fiscal general de Florida. 

FISCAL GENERAL
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.—El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció la emisión de citaciones criminales contra Roblox, una de las plataformas de videojuegos más populares del mundo, para investigar si sus deficiencias en seguridad han permitido que depredadores sexuales contacten, manipulen y exploten a menores dentro del entorno virtual.

Lee además
Fiscal General de Florida James Uthmeier. 
CIUDAD REBELDE

Fort Myers en la mira del Fiscal General de Florida por desacuerdo sobre inmigrantes
Fiscal General de Florida James Uthmeier. 

Fiscal general de Florida ordena retirar material "pornográfico" de las escuelas

Investigar los delitos en Florida

Según el citación oficial del 20 de octubre, la investigación busca determinar si las acciones u omisiones de Roblox han contribuido a que estos delitos ocurran, al no implementar medidas de verificación de edad y moderación de contenido suficientemente efectivas.

“Plataformas como Roblox se han convertido en un terreno fértil para que los depredadores accedan a nuestros niños”, declaró Uthmeier. “No nos detendremos en la lucha por proteger a los niños de Florida, y las empresas que los expongan al peligro serán responsabilizadas”.

Acción de delincuentes sexuales

Diversas investigaciones revelan que delincuentes sexuales han utilizado Roblox para comunicarse con menores, ganarse su confianza y, en algunos casos, sobornarlos con la moneda virtual “Robux” a cambio de imágenes explícitas. Las denuncias apuntan también a que la compañía no ha reportado adecuadamente los casos de victimización infantil a las autoridades.

Asimismo, víctimas y padres acusan a la empresa de negligencia y de minimizar públicamente los riesgos, pese a conocer el alcance de las actividades ilícitas que ocurren dentro de la plataforma.

Moderación para menores

Roblox, que cuenta con más de 111 millones de usuarios activos diarios, asegura que la seguridad infantil es una prioridad y que mantiene políticas específicas para los menores de 13 años. Entre sus medidas, destacan controles parentales que permiten restringir la comunicación, el acceso al contenido y la privacidad de los usuarios. Los niños menores de 9 años requieren el consentimiento de sus padres para acceder a experiencias clasificadas como “moderadas”.

En su página oficial, la empresa afirma que continúa “mejorando los sistemas de moderación e introduciendo nuevos controles” para garantizar un entorno seguro. Además, subraya su compromiso con la creatividad y la civilidad en línea, destacando nuevas funciones como “Roblox Moments”, una herramienta para grabar y compartir experiencias dentro del juego.

No obstante, las citaciones emitidas por el fiscal Uthmeier podrían marcar el inicio de una investigación penal sin precedentes en Florida sobre la responsabilidad corporativa de las plataformas digitales en la prevención de delitos sexuales contra menores.

Roblox, fundada en 2004, se ha convertido en una de las comunidades virtuales más grandes del mundo, especialmente entre niños y adolescentes. La plataforma permite crear, compartir y monetizar experiencias interactivas, lo que ha impulsado su popularidad global, pero también ha suscitado crecientes preocupaciones sobre la exposición de menores a riesgos en línea.

[email protected]

Temas
Te puede interesar

Fiscal General de Florida exige destitución de maestra en Alachua por presunto acoso político a estudiante

SNAP en pausa para noviembre: Posible freno de ayuda alimentaria en Florida y otros estados

DeSantis firma nueva de ejecución de reo condenado por robo, violación y asesinato: Van 17

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Las autoridades presentes cortan la cinta inaugural del Metro Express. 
NUEVO SERVICIO PÚBLICO

Miami-Dade inaugura Metro Express, el primer sistema de transporte rápido 100% eléctrico de EEUU

Militares panameños y estadounidenses participan en un entrenamiento de maniobras de supervivencia liderado por el Ejército de Estados Unidos en la Escuela de la Jungla de la antigua base militar estadounidense Sherman en Colón, Panamá, el 22 de octubre de 2025. (Foto de WALTER HURTADO / AFP).
TENSIONES

Militares de EEUU hacen maniobras en la selva de Panamá en medio de tensiones con Venezuela

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.
VENEZUELA

María Corina Machado: "El momento está cerca, cuídense y prepárense"

El secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott Bessent.
CARTA DE RESPUESTA

Secretario del Tesoro reacciona ante cuestionamiento de senadora radical demócrata

El vicepresidente de Estados Unidos JD Vance junto al presidente de Israel Isaac Herzog
ALTO EL FUEGO

Estados Unidos defiende su plan para desarmar a Hamás y reconstruir Gaza

Te puede interesar

Ron DeSantis, gobernador de Florida.
DINERO A LA VISTA

¿Tienes seguro con Progressive en Florida? Pronto recibirás un cheque de $300

Por DANIEL CASTROPÉ
Emmanuel Clase, de los Guardianes de Cleveland, celebra la victoria de su equipo por 4-2 sobre los Angelinos de Los Ángeles en el Progressive Field, el 1 de junio de 2025 en Cleveland, Ohio.
BÉISBOL

Estrella dominicana, suspendida de por vida por MLB, firma para jugar en Venezuela

Militares panameños y estadounidenses participan en un entrenamiento de maniobras de supervivencia liderado por el Ejército de Estados Unidos en la Escuela de la Jungla de la antigua base militar estadounidense Sherman en Colón, Panamá, el 22 de octubre de 2025. (Foto de WALTER HURTADO / AFP).
TENSIONES

Militares de EEUU hacen maniobras en la selva de Panamá en medio de tensiones con Venezuela

Las autoridades presentes cortan la cinta inaugural del Metro Express. 
NUEVO SERVICIO PÚBLICO

Miami-Dade inaugura Metro Express, el primer sistema de transporte rápido 100% eléctrico de EEUU

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.
VENEZUELA

María Corina Machado: "El momento está cerca, cuídense y prepárense"