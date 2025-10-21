Capturan en Miami al presunto autor de mortal tiroteo frente a un bar deportivo en Pembroke Pines

Pembroke Pines - La Policía de Pembroke Pines (PPPD) anunció este lunes el arresto de Clayton Leon Hicks, de 27 años, acusado de haber disparado contra dos hombres en el estacionamiento de un bar deportivo de esa localidad, hecho que dejó un muerto y un herido grave.

El tiroteo ocurrió la madrugada del domingo frente al Rickey’s Sports Bar and Grill, ubicado en 8389 Pines Blvd, en el suroeste del condado Broward. Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron a dos hombres con múltiples heridas de bala. Ambos fueron trasladados a un hospital cercano, donde uno falleció a causa de las lesiones, informaron de manera preliminar.

Hicks fue capturado horas después en una residencia ubicada en la calle 117 al norte de la ciudad de Miami, tras un operativo conjunto entre la Policía de Pembroke Pines, la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) y agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Las autoridades dijeron que el sospechoso enfrenta cargos por asesinato en segundo grado con arma de fuego. Durante su comparecencia en corte este lunes, un juez le negó la fianza, agregaron.

Así mismo, informaron que, en la escena del crimen, los investigadores recolectaron múltiples casquillos de bala y examinaron un vehículo Dodge color rojo con la ventana trasera rota, que presuntamente estaría vinculado al tiroteo.

Hasta el momento, la policía no ha revelado las identidades de las víctimas ni los posibles motivos que desencadenaron el hecho sangriento. La investigación continúa activa y se pide ayuda de la comunidad con cualquier información sobre el caso, comunicarse de forma anónima con Broward Crime Stoppers al 954-493-8477 (TIPS).