Justicia de EEUU abre camino para el nuevo presidente de la Reserva Federal

Kevin Warsh, el designado para ocupar la presidencia de la Reserva federal, Fed o Banco Central.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos archivó el viernes una investigación penal que ejercía contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, lo que despeja el camino para la confirmación de su reemplazo.

La sucesión del jefe del Banco Central, cuyo mandato concluye el 15 de mayo, se encuentra en espera de la votación en el Senado y esta decisión despeja el camino

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Trump y los republicanos han criticado repetidamente la gestión de Powell por su pasiva posición ante los cambios necesarios para el desarrollo económico del país.

Inspector general de la Fed dirigirá pesquisa contra Powell

La procuradora Jeanine Pirro anunció en la red X que será el inspector general de la Reserva Federal quien continuará con las pesquisas sobre el sobrecosto de las obras de renovación de la sede de la Fed.

"En consecuencia, he ordenado a mi oficina que cierre nuestra investigación", anunció Pirro.

"Sin embargo, no dudaré en reabrir una investigación criminal si los hechos lo ameritan", advirtió.

Poco después de ese anuncio, un portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, escribió en un comunicado que el gobierno del presidente Donald Trump "sigue tan seguro como antes de que el Senado confirmará a Kevin Warsh como el próximo presidente de la Reserva Federal".

Warsh es el candidato propuesto por el presidente Trump para reemplazar a Powell.

Trump se ha mostrado muy crítico por el desempeño de Powell, al que acusa de haber ralentizado la baja de las tasas de interés de la Fed, entre otras decisiones funestas que tomó durante el mandato de Joe Biden.

Pocos meses después de asumir el cargo, Trump se inclinó también por lo que consideraba un gasto desmesurado de 3.200 millones de dólares en la rehabilitación de la sede de la Reserva Federal en Washington.

Ni un día más

Powell llegó a justificar esos trabajos de reconstrucción, que llevan varios años de retrasos, en supuestos problemas estructurales con un costo abismal que despertó la atención del presidente Trump.

El jefe del Banco Central reaccionó de forma pública a las preocupaciones sobre el alto costo, advirtiendo en un mensaje de video muy inusual que Trump pretendía interferir en los trabajos de la Reserva Federal, como si el Presidente no pudiera preocuparse directamente por el derroche de fondos federales en una institución independiente, pero que trabaja directamente con dinero del país emitido por dos fuentes: la economía y los fondos de los contribuyentes.

El actual presidente de la Fed dijo que estaba dispuesto a permanecer en el cargo más allá del 15 de mayo para enfrentar las investigaciones en su contra, una posibilidad que la Casa Blanca quiso despejar de inmediato para la salida de Powell en el tiempo requerido.

Ni un día más la Casa Blanca quiere a Powell al frente del Banco Central, después de que pasa a la historia como el patrocinador y custodio de la mayor inflación de EEUU en los últimos 50 años bajo el gobierno de Joe Biden.

El candidato Warsh se presentó esta semana a audiencias ante el Senado, donde un senador republicano, Thom Tillis, aseguró que estaba dispuesto a bloquear nuevos nombramientos para la Fed si la investigación sobre Powell no se solucionaba. Los republicanos -sin Tillis- cuenta con los votos suficientes para confirmar a Warsh, así que la decisión no se tomó por la exigencia del senador.

FUENTE: Con información de AFP.