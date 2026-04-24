viernes 24  de  abril 2026
MEDIO ORIENTE

Representantes de EEUU viajan a Pakistán para diálogo con régimen de Irán

Steve Witkoff y Jared Kushner viajarán el sábado a Pakistán para una nueva ronda de diálogo con el régimen de Irán

Imagen muestra el letrero de bienvenida a la capital de Pakistán.

Imagen muestra el letrero de bienvenida a la capital de Pakistán.

FAROOQ NAEEM / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Los enviados del presidente Donald J. Trump Steve Witkoff y Jared Kushner viajarán el sábado a Pakistán para una nueva ronda de conversaciones con el régimen de Irán para poner fin a la guerra, informó la Casa Blanca.

"Puedo confirmar que el enviado especial Witkoff y Jared Kushner partirán de nuevo hacia Pakistán mañana por la mañana para entablar conversaciones... con representantes de la delegación iraní", declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a Fox News el viernes.

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El vicepresidente JD Vance, que lideró la comitiva negociadora en la primera ronda de conversaciones con los iraníes, no viajará a Pakistán por el momento, precisó Leavitt.

FUENTE: Con información de AFP

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