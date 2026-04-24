viernes 24  de  abril 2026
MEDIDA

EEUU prorroga exención marítima tras dispararse la venta de petróleo estadounidense

Las ventas de petróleo al exterior se han disparado como nunca antes en la historia de EEUU, gracias a las interrupciones de suministro provocadas por la guerra en el Medio Oriente y el cierre del Estrecho de Ormuz

Imagen aérea de un petrolero de China.

Imagen aérea de un petrolero de China.

AFP.
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El gobierno del presidente Donald J. Trump informó el viernes que prorrogó por 90 días una exención naviera para garantizar el transporte de petróleo y fertilizantes en todo Estados Unidos.

Las ventas de petróleo al exterior se han disparado como nunca antes en la historia de EEUU, gracias a las interrupciones de suministro provocadas por la guerra en el Medio Oriente y el cierre del Estrecho de Ormuz.

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La medida aplaza hasta mediados de agosto el permiso para que buques de bandera extranjera puedan transportar carga entre puertos estadounidenses.

Según la Ley Jones de 1920, la carga transportada por vía marítima entre puertos de Estados Unidos debe trasladarse en buques construidos en Estados Unidos, de propiedad estadounidense y registrados bajo bandera estadounidense.

Pero en marzo, tras la guerra desatada el 28 de febrero por los ataques israelo-estadounidenses contra el régimen terrorista de Irán, el gobierno del presidente Trump suspendió por 60 días este requisito. Este permiso expiraba el 17 de mayo.

"Esta prórroga ayudará a garantizar el mantenimiento de productos energéticos vitales, materiales industriales y bienes agrícolas esenciales", indicó el viernes Taylor Rogers, portavoz de la Casa Blanca, en un comunicado.

FUENTE: Con información de AFP.

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