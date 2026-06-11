Wall Street cierra en fuerte alza, impulsada por Irán y las tecnológicas

Wall Street cerró con fuertes ganancias este jueves, impulsada por las renovadas esperanzas de un acuerdo en Oriente Medio tras los comentarios optimistas de Donald Trump y el repunte del sector tecnológico.
jueves 11 de junio 2026
El índice industrial Dow Jones subió un 1,86%, el Nasdaq —que sigue la evolución de las grandes tecnológicas— un 2,54%, y el S&P 500 un 1,75%
Wall Street cerró con fuertes ganancias este jueves, impulsada por las renovadas esperanzas de un acuerdo en Oriente Medio tras los comentarios optimistas de Donald Trump y el repunte del sector tecnológico.
El índice industrial Dow Jones subió un 1,86%, el Nasdaq —que sigue la evolución de las grandes tecnológicas— un 2,54%, y el S&P 500 un 1,75%.
FUENTE: Con información de AFP.