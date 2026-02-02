Groenlandia espera "resultados concretos" del diálogo con EEUU

Vista panorámica de uno de los caseríos en Groenlandia.

Groenlandia espera "resultados concretos" del diálogo entablado con Estados Unidos, afirmó este lunes el jefe del gobierno de la isla ártica danesa donde la presencia de Rusia y de China se han convertido en gran preocupación para la seguridad nacional de Norteamérica.

Las negociaciones entre Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos tienen lugar después de que Trump despertara nuevamente el interés de EEUU por la isla autónoma de Dinamarca, miembro de la OTAN.

El presidente Trump anunció haber concluido un "marco" para un acuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Pocos detalles concretos han trascendido sobre este acuerdo.

"El diálogo está en marcha, y el Naalakkersuisut (el gobierno de Groenlandia) trabajará con determinación para que dé resultados concretos", dijo el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, durante la apertura de la sesión invernal del Parlamento groenlandés.

La primera reunión del grupo de trabajo se celebró el 28 de enero en Washington.

Al día siguiente, el ministro de Relaciones Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, afirmó que "salió bien, en una atmósfera y un tono muy constructivos".

Para Nielsen las conversaciones con la administración Trump deben tener lugar en paralelo al fortalecimiento del "diálogo estrecho con los países occidentales" y a la cooperación con la Unión Europea (UE).

