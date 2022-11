Icónico restaurante JohnMartin's reabre en Coral Gables

Tras el legado de los fundadores originales, John Clarke y Martin Lynch, que abrieron el bar en Miracle Mile de Miami en 1989, el renovado JohnMartin's sigue siendo el pub irlandés por excelencia.

El legendario pub irlandés ha sido rediseñado por la galardonada empresa Bigtime Design Studios. El local de dos plantas y 7.000 pies cuadrados rinde homenaje al JohnMartin's original, al tiempo que crea un ambiente acogedor, familiar y contemporáneo.

JohnMartin's se reabre bajo la dirección de los expertos del sector Emi Guerra y Alex Mantecon, de Breakwater Hospitality Group, los creadores de The Wharf, un local de entretenimiento de Miami; y Erick Passo, propietario de Black Market Miami, en el centro de la ciudad.

"Es un gran privilegio poder reabrir JohnMartin's y continuar el legado con la bendición de los fundadores originales John Clarke y Martin Lynch", indicó Emi Guerra, cofundador de Breakwater Hospitality Group.

"No se puede subestimar la importancia de este querido bar y lugar de encuentro. Dio vida a Miracle Mile en una época en la que no existía y se convirtió en un lugar de referencia para la comunidad", agregó Guerra.

"JohnMartin's siempre ha estado cerca de nuestros corazones, tanto como miamenses como propietarios de negocios en la industria de la hospitalidad con una larga admiración por lo que John y Martin crearon aquí en Miracle Mile hace más de 30 años", dijo Alex Mantecon, cofundador de Breakwater Hospitality Group.

La gran renovación

"Cuando nos embarcamos en este proyecto sabíamos que teníamos que llenar unos zapatos muy grandes, y era importante para nosotros que el sentido de comunidad y el sentimiento de pertenencia estuvieran en la vanguardia de cada decisión que tomáramos. Estamos muy agradecidos a nuestros increíbles socios que nos han ayudado a dar nueva vida a este lugar tan especial", manifestó Mantecon.

Bigtime Design Studios dirigió la renovación del pub de 31 años. El concepto de diseño habla de las raíces históricas de la herencia original de John y Martin, a la vez que se conecta con el futuro de los amantes del buen gusto y de la alegría; para los amantes de la comida y para los no tan aficionados.

El remodelado local fusiona lo antiguo con lo nuevo, mostrando la carpintería original y los elementos arquitectónicos del edificio, así como el ecléctico mobiliario de la época reutilizado para la socialización contemporánea.

"Nuestra tarea consistía en que los clientes pudieran reconocer fácilmente el JohnMartin's original y, al mismo tiempo, ofrecer un estilo completamente nuevo y atemporal que lo distingue de cualquier otro pub irlandés que hayan visto los clientes", dijo el diseñador de Bigtime Design Studios, Callin Fortis.

Al entrar, los clientes se ven transportados a un elevado pub irlandés impregnado de nostalgia pero contemporáneo. Los techos altos evocan una sensación de tradición, traída al presente con pintura blanca y detalles rojos, y los suelos son de baldosas de mosaico blancas y verdes, lo que da al espacio una sensación de lujo y atemporal.

En su interior destaca una gran barra con un revestimiento de madera pintado en negro y una brillante encimera de cuarzo blanco, con taburetes tapizados en latón y azul marino. A lo largo de la pared del fondo, los espejos antiguos y un centro de mesa histórico de la carpintería original recuerdan con cariño la anterior encarnación del local. Junto a la barra hay un pequeño escenario para presentaciones en vivo, una nueva adición, hecha con madera clara.

Una de las novedades más impactantes es la creación de un jardín interior de 34 asientos, diseñado con una claraboya que abarca todo el techo, lo que permite que la luz del sol penetre en la sala y hacia un comedor de 50 sillas.

Al fondo del local, una pequeña sala de dardos con una pared de ladrillo visto pintada con los colores de la bandera irlandesa ofrece un lugar para la diversión y los juegos. En el piso superior, el renovado local cuenta con un nuevo comedor privado con su propio bar y baños.

El estilo irlandés en Miracle Mile

El restaurante, que abre todos los días a las 11:30 de la mañana, sirve almuerzos y cenas, con una amplia oferta gastronómica que incluye una selección de platos favoritos de los aficionados irlandeses, aperitivos, ensaladas, sándwiches, panes planos y "afters" de postre.

Los platos van desde los tradicionales, como la "Shepherd's pie" y el "fish and chips", hasta ofertas más innovadoras, como las albóndigas glaseadas con Guinness y el "flatbread de pato", así como deliciosas hamburguesas y platos principales como la pechuga de pollo al whisky irlandés y las costillitas.

JohnMartin's ofrece una amplia carta de bebidas alcohólicas, que incluye más de 300 tipos de whisky, así como cervezas, vinos, seltzers, champán y cócteles especiales como el Shamrock Shake y el Miracle Mile Margarita, por nombrar algunos.

El local ofrecerá una Sociedad de Whisky JohnMartin's exclusiva y con invitación. Esta sociedad privada, que se dirige a los apasionados de los licores de calidad y las experiencias a medida, junto a taquillas personales para el whisky, experiencias exclusivas para los miembros, servicio de comedor prioritario y otros beneficios.

El edificio que alberga a JohnMartin's es propiedad de Terranova Corporation, con sede en Miami, que pretende crear un entorno multifuncional en el centro de esta ciudad.

Miracle Mile, en el centro de Coral Gables, es uno de los destinos más codiciados del sur de Florida, con restaurantes de renombre, galerías de arte, boutiques y un teatro en vivo en un paisaje de calles exuberantemente arboladas.

JohnMartin's está situado en el 253 de Miracle Mile, en Coral Gables. El restaurante abre todos los días a las 11:30 a.m. Cierra a las 2 a.m. de domingo a jueves, y cierra a las 3 a.m. los viernes y sábados. Para más información visite johnmartinsmiami.com.

