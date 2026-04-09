jueves 9  de  abril 2026
PRONóSTICO

La Casa Blanca prevé un crecimiento económico "sólido" de EEUU en 2026

Kevin Hassett, economista jefe de la Casa Blanca, pronostica para el 2026 un crecimiento económico entre el 4% y el 5% y ve la guerra en Irán como un acontecimiento temporal sin gran impacto para EEUU

Imagen del Puerto de Miami.

Imagen del Puerto de Miami.

LEONARDO MORALES/ DLA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El economista jefe de la Casa Blanca, Kevin Hassett, pronosticó este jueves que Estados Unidos tendrá un crecimiento económico "sólido" en 2026 de hasta un 5% a pesar de la "distracción temporal" de la guerra contra Irán, que ha afectado a los mercados y las cadenas de suministro de crudo y mercancías.

"Comencé el año con la estimación de que, probablemente, nos situaríamos en un rango de crecimiento económico de entre el 4% y el 5% debido a todo este contexto. Y me mantengo firme en esas cifras. Creo que (la guerra) se trata de una distracción temporal que desaparecerá rápidamente", dijo Hassett a Fox Business.

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Uno de los sectores que impulsará la economía será la industria militar con una producción récord estimada entre 2026 y 2027, además de la industria petrolera, que registra como promedio 13,8 millones de barriles de crudo diariamente.

Según el analista, la noción de una recuperación rápida tras este período de incertidumbre "quedó evidenciada" este miércoles en la respuesta positiva de los mercados tras el anuncio del cese el fuego de dos semanas entre EEUU e Irán, supeditado a la reapertura del estrecho de Ormuz, paso marítimo estratégico de crudo y gas, entre otras medidas.

"Confío en que nuestro excelente equipo de negociación culminará su labor y, una vez logrado esto, retomaremos la senda para vivir uno de los mejores años de la historia", dijo el director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca sobre las conversaciones para poner fin a la guerra, iniciada por EEUU e Israel el pasado 28 de febrero.

El efecto Biden en la economía debe comenzar a revertirse en 2026

La economía estadounidense se expandió un 0,5 % a ritmo anualizado en el último trimestre de 2025, según el dato final revisado publicado hoy por el Buró de Análisis Económico, un contraste con la subida del 4,4 % registrada entre julio y septiembre.

En conjunto, el Producto Interior Bruto (PIB) de Estados Unidos creció un 2,1% el año pasado, una moderación frente al incremento del 2,8% de 2024.

Las conversaciones entre representantes estadounidenses e iraníes están previstas para iniciar el fin de semana en Islamabad, con la mediación del Gobierno de Pakistán.

Una versión de la propuesta de paz de Teherán presentada esta semana incluía condiciones como el levantamiento de sanciones económicas contra la República Islámica, aunque no está claro aún qué elementos debatirán los negociadores.

El presidente estadounidense Donald J. Trump ha insistido en que no está de acuerdo con varios de esos puntos, sin especificar cuáles.

Al ser preguntado en Fox Business sobre si el posible relajamiento de sanciones será discutido en la reunión entre EEUU e Irán, Hassett no quiso adelantarse a las negociaciones, pero advirtió que "el conjunto inicial de exigencias planteadas por los iraníes era, sencillamente, absurdo".

FUENTE: Con información de EFE.

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