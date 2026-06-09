EEUU reduce de forma significativa su déficit comercial en abril

Barco mercante en uno de los puertos de Asia.

El déficit comercial de Estados Unidos se redujo en abril, en parte por el fuerte aumento de las exportaciones de petróleo, en medio de una escasez de oferta tras la guerra en Medio Oriente, según datos del gobierno publicados el martes.

La brecha comercial total bajó un 1,2% hasta los 55.900 millones de dólares, informó el Departamento de Comercio.

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Durante el gobierno de Joe Biden el déficit comercial superó los 110.000 millones de dólares y durante casi tres años se mantuvo entre los 76.000 millones de dólares y los 90.000 millones de dólares.

Los economistas encuestados por Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal habían previsto que alcanzaría los 56.100 millones de dólares.

Las exportaciones estadounidenses de crudo y productos derivados del petróleo se dispararon desde los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero, que desencadenaron la represalia de Teherán al bloquear prácticamente el estrecho de Ormuz.

Las importaciones crecen un 2,0%

El estrecho es una vía marítima clave para el tránsito de hidrocarburos, lo que elevó los precios.

En abril, las exportaciones estadounidenses aumentaron un 2,6% hasta los 327.100 millones de dólares, impulsadas en parte por el crudo y otros productos derivados del petróleo.

También aumentaron las exportaciones de bienes de capital, como computadoras y aviones de uso civil.

Las importaciones estadounidenses crecieron por su parte un 2,0% hasta los 383.000 millones de dólares.

Este aumento se vio favorecido por las importaciones de productos como computadoras y semiconductores, gracias a la constante demanda de equipos necesarios para el despliegue de la inteligencia artificial (IA).

Las empresas continuaron invirtiendo en bienes de alta tecnología relacionados con centros de datos, un motor del crecimiento económico, en tanto los aranceles del presidente Donald Trump excluyen algunos de estos productos.

Pero según los analistas, es probable que las importaciones de bienes sigan moderadas mientras persista la guerra contra Irán, lo que mantiene elevados los precios de la gasolina y supone una carga para los hogares y las empresas estadounidenses.

FUENTE: Con información de AFP.