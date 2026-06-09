martes 9  de  junio 2026
ECONOMíA

EEUU reduce de forma significativa su déficit comercial en abril

La brecha comercial total bajó un 1,2% hasta los 55.900 millones de dólares, informó el Departamento de Comercio

Barco mercante en uno de los puertos de Asia.

Barco mercante en uno de los puertos de Asia.

AFP.
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El déficit comercial de Estados Unidos se redujo en abril, en parte por el fuerte aumento de las exportaciones de petróleo, en medio de una escasez de oferta tras la guerra en Medio Oriente, según datos del gobierno publicados el martes.

La brecha comercial total bajó un 1,2% hasta los 55.900 millones de dólares, informó el Departamento de Comercio.

Lee además
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
Guerra

Trump afirma que EEUU podría declarar la "victoria total" sobre Irán "en las próximas dos semanas"
El Encargado de Negocios de EEUU en Venezuela, John Barrett (derecha), llega al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, el 23 de abril de 2026.
VENEZUELA

EEUU afirma que exportaciones petroleras de Venezuela alcanzan su "nivel más alto" en años

Durante el gobierno de Joe Biden el déficit comercial superó los 110.000 millones de dólares y durante casi tres años se mantuvo entre los 76.000 millones de dólares y los 90.000 millones de dólares.

Los economistas encuestados por Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal habían previsto que alcanzaría los 56.100 millones de dólares.

Las exportaciones estadounidenses de crudo y productos derivados del petróleo se dispararon desde los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero, que desencadenaron la represalia de Teherán al bloquear prácticamente el estrecho de Ormuz.

Las importaciones crecen un 2,0%

El estrecho es una vía marítima clave para el tránsito de hidrocarburos, lo que elevó los precios.

En abril, las exportaciones estadounidenses aumentaron un 2,6% hasta los 327.100 millones de dólares, impulsadas en parte por el crudo y otros productos derivados del petróleo.

También aumentaron las exportaciones de bienes de capital, como computadoras y aviones de uso civil.

Las importaciones estadounidenses crecieron por su parte un 2,0% hasta los 383.000 millones de dólares.

Este aumento se vio favorecido por las importaciones de productos como computadoras y semiconductores, gracias a la constante demanda de equipos necesarios para el despliegue de la inteligencia artificial (IA).

Las empresas continuaron invirtiendo en bienes de alta tecnología relacionados con centros de datos, un motor del crecimiento económico, en tanto los aranceles del presidente Donald Trump excluyen algunos de estos productos.

Pero según los analistas, es probable que las importaciones de bienes sigan moderadas mientras persista la guerra contra Irán, lo que mantiene elevados los precios de la gasolina y supone una carga para los hogares y las empresas estadounidenses.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Ventas de viviendas usadas en EEUU repuntan en mayo

Departamento de Justicia impulsa procesos para revocar la ciudadanía estadounidense a 17 personas naturalizadas

Árbitro somalí queda fuera del Mundial 2026 tras ser rechazado en la frontera de Estados Unidos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La actualización incluye permisos de trabajo, ceremonias de naturalización y solicitudes médicas.
MIGRACIÓN

EEUU busca revocar la ciudadanía estadounidense a hija de narcotraficante colombiano por "fraude"

Los trabajadores revisan sus teléfonos celulares después de un temblor causado por un terremoto de magnitud 6,5 en La Habana, el 8 de junio de 2026.
SISMO

Terremoto de 6.1 sacude región occidental de Cuba y se siente con fuerza en ciudades de Florida

Un oficial de ICE lee un documento.
Expulsión

EEUU inicia acciones legales para revocar la ciudadanía y deportar a acusados de "fraude migratorio"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
Guerra

Trump afirma que EEUU podría declarar la "victoria total" sobre Irán "en las próximas dos semanas"

Vista parcial del MetroRail, acercándose a la estación Brickell.
PRECAUCIÓN

Sismo cerca de Cuba se siente en Miami-Dade; autoridades monitorean instalaciones

Te puede interesar

Helicópteros AH-64 Apaches del Ejército de Estados Unidos sobrevuelan el Estrecho de Ormuz durante una operación de patrullaje. Los soldados están proporcionando una presencia visible en apoyo a la libertad de navegación.
Estrecho de Ormuz

Trump anuncia represalias contra Irán por derribar helicóptero: "EEUU debe responder a este ataque"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
De acuerdo con información divulgada desde el tribunal, al expediente ya habría cumplido la semana restante para completar la sentencia impuesta.
EXTRADICIÓN A MIAMI

Exmilitar cubano enfrenta la justicia en Florida por el caso de Hermanos al Rescate

El astronauta de la NASA Randy Bresnik , comandante; el astronauta de la ESA (Agencia Espacial Europea) Luca Parmitano , piloto; el astronauta de la NASA Andre Douglas , especialista de la misión y el astronauta de la NASA Frank Rubio , especialista de la misión. 
ESPACIO

La NASA anuncia nombres de los astronautas de Artemis III

Los expedientes involucran a ciudadanos nacidos en Cuba, Colombia, México, República Dominicana, Haití, Jamaica, India, Somalia, China, Filipinas, Trinidad y Tobago, Congo y la antigua Yugoslavia.
ACCIONES FEDERALES

Departamento de Justicia impulsa procesos para revocar la ciudadanía estadounidense a 17 personas naturalizadas

Don Gaetz es senador republicano de Florida por el Distrito 1. 
PROTEGER EL BOLSILLO

"Usted no debería pagar un alquiler al gobierno por su casa", dice senador de Florida sobre reforma fiscal