IRS anuncia herramienta digital para saber cuándo recibirá su pago

Una función adicional de Get My Payment permitirá a las personas elegibles la oportunidad de proporcionar la información de su cuenta bancaria para que puedan recibir su pago más rápido en lugar de esperar un cheque en papel. Esta función no estará disponible si el pago de impacto económico ya se programó para la entrega.

El IRS publicará actualizaciones adicionales en irs.gov/es/coronavirus acerca de estos y otros asuntos.

En un anuncio el fin de semana, el IRS anunció que ya depositó la primera tanda de pagos contremplada en el paquete de estímulo económico adoptado por el Congreso de la nación y firmado por el presidente Donald Trump en respuesta a la crisis del coronavirus.

Según la ley aprobada a finales de marzo, los contribuyentes pueden recibir hasta $1,200 por persona o $2,400 por matrimonio y hasta $500 por cada hijo que califique. Los contribuyentes que presentaron declaraciones del 2018 y el 2019, con una cuenta de depósito directo ofrecida al IRS, comenzarán a recibir el dinero esta semana, informó la institución federal.

Los trabajadores que cobran sin descuentos federales o que trabajan por cuenta propia deben llenar cada año el documento 1099 para declarar sus impuestos. Para recibir la ayuda del estímulo económico deben haber hecho la declaración de impuestos del 2018 y 2019. De no haber presentado su declaración en esos años deben hacerlo de forma rápida por internet a través del sitio antes mencionado.

Para aquellos que normalmente no presentan una declaración de impuestos por sus bajos ingresos y quieren obtener la ayuda económica, el proceso es simple y solo lleva unos minutos completarlo. Primero, visite IRS.gov y busque Non-Filers: Enter Payment Info Here. Luego proporcione información básica, incluido el número de Seguro Social, el nombre, la dirección y los dependientes.

El IRS usará esta información para confirmar la elegibilidad y calcular y enviar un pago de impacto económico. El uso de la herramienta para obtener su pago no será una deuda de impuestos. Ingresar información de la cuenta bancaria o financiera permitirá al IRS depositar su pago directamente en su cuenta. De lo contrario, se le enviará en un cheque por correo postal.

La institución federal aclara que Non-Filers: Enter Payment Info es un sitio oficial seguro y la información ingresada estará a salvo. La herramienta se basa en formularios interactivos de Free File, parte de las ofertas de productos gratuitos de Free File Alliance en IRS.gov.

