DICTAMEN

Juez de EEUU falla a favor de Meta en histórico caso antimonopolio

El fallo representa una victoria para la compañía tras una batalla legal de cinco años que comenzó cuando Comisión Federal de Comercio (FTC) demandó a Facebook por la adquisición de Instagram en 2012 y WhatsApp en 2014

Logo de Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram, WhatsApp y Threads.

AFP/Chris Delmas
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Un juez federal de Estados Unidos desestimó el martes una demanda antimonopolio de la Comisión Federal de Comercio (FTC) contra Meta, compañía matriz de Facebook, y dictaminó que el gigante tecnológico no se encuentra en una situación de abuso de posición dominante.

El fallo representa una victoria para la compañía tras una batalla legal de cinco años que comenzó cuando la agencia estadounidense demandó a Facebook por la adquisición de Instagram en 2012 y WhatsApp en 2014.

El juez James Boasberg del tribunal de distrito federal en Washington concluyó que Meta enfrenta suficiente competencia de sus rivales TikTok y YouTube, lo que impide que la empresa ejerza un monopolio en el mercado de las redes sociales.

La FTC argumentaba que Facebook, Instagram y Snapchat competían en un mercado distinto al de las plataformas de entretenimiento de video como TikTok y YouTube.

Sin embargo, el juez encontró que esa distinción no se aplica al panorama actual de las redes sociales.

"Meta no tiene monopolio en el mercado", declaró el juez y señaló que Facebook e Instagram se han transformado en los últimos años para mostrar principalmente a los usuarios videos cortos recomendados por algoritmos, casi idénticos a la oferta principal de TikTok.

El tribunal determinó que los estadounidenses ahora pasan solo el 17% de su tiempo en Facebook viendo contenido de amigos, y esa cifra se reduce a solo el 7% en Instagram.

El fallo representa un revés para los defensores de la ley antimonopolio en Estados Unidos, quienes han emprendido acciones contra las grandes empresas tecnológicas en los últimos años, con resultados mixtos en los tribunales.

El gobierno ha iniciado cinco casos importantes contra empresas tecnológicas, dos contra Google y demandas contra Apple y Amazon.

FUENTE: Con información de AFP.

