Corte de apelaciones desestima demanda de Trump contra CNN por difamación

Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos confirmó el martes la desestimación de una demanda que Donald Trump presentó contra CNN por difamación.

En la demanda presentada en un tribunal federal en Florida en octubre de 2022, Trump, entonces expresidente, alegó que el uso de la frase la "Gran Mentira de las elecciones de 2020" por parte de la cadena de noticias y toda la campaña montada en su contra lo asociaba con tácticas utilizadas por Adolf Hitler.

El uso de "Gran Mentira" por parte de la cadena, dijo que era un "esfuerzo deliberado de CNN para propagar una asociación entre el demandante y una de las figuras más repugnantes de la historia moderna".

Pero en julio de 2023, el juez Raag Singhal desestimó la demanda de 475 millones de dólares contra CNN.

"La mala retórica no es difamación cuando no incluye declaraciones objetivamente falsas", sostuvo en su fallo.

El Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito en Atlanta coincidió.

Alegación inadecuada de abogados

"La defensa (abogados) del entonces expresidente Trump en 2023 no alegó de forma adecuada la falsedad de las declaraciones de CNN", dijo el panel de tres jueces.

"Por lo tanto, no logró presentar una demanda por difamación", concluyó.

Trump, quien regresó a la Casa Blanca en enero tras ganar las elecciones de noviembre de 2024, junto a republicanos, activistas conservadores y millones de estadounidenses insisten en que hubo un fraude electoral masivo en EEUU que le dio la victoria a Joe Biden.

El presidente republicano ya presentó varias demandas contra medios de comunicación, a los que acusa de dar "noticias falsas", y llegó a acuerdos monetarios en varios casos.

La semana pasada, Trump advirtió con demandar a la cadena pública británica BBC por hasta 5.000 millones de dólares debido a un montaje engañoso del discurso que el mandatario pronunció el 6 de enero de 2021 frente a una masiva manifestación de protesta en Washington D.C.

FUENTE: Con información de AFP.