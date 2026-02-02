lunes 2  de  febrero 2026
AGENDA

Petro llega a Washington para un encuentro clave con Trump en medio de tensiones bilaterales

La reunión con Trump —el primero entre ambos mandatarios— se produce después de meses de tensiones por desacuerdos en materia de narcotráfico, Venezuela y marcadas diferencias ideológicas

Gustavo Petro llegó la madrugada del 2 de febrero a Washington&nbsp;

Gustavo Petro llegó la madrugada del 2 de febrero a Washington 

Cortesía X @infopresidencia
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.— El presidente de Colombia, Gustavo Petro, arribó la madrugada de este lunes 2 de febrero a Washington D.C. para cumplir una agenda oficial de tres días que culminará el martes 3 de febrero con una reunión crucial en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La visita, según informó la presidencia colombiana, busca “fortalecer las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos y defender los intereses nacionales de Colombia, en el marco de la política exterior, el diálogo y la cooperación regional en las Américas”.

Lee además
Alejandro Murcia, candidato por la curul de los colombianos en el exterior.
COLOMBIA

Uribismo activa su maquinaria en Florida con una alerta: "Podría ganar un candidato similar a Petro"
El presidente de Colombia, Gustavo Petro.
INDIGNACIÓN

¿Qué dijo Petro sobre la sexualidad de Jesucristo que desató el rechazo de las iglesias cristianas?

Petro aterrizó alrededor de las 12:00 AM, acompañado por la canciller Rosa Yolanda Villavicencio, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y otros miembros de su delegación.

El encuentro con Trump —el primero entre ambos mandatarios— se produce después de meses de tensiones por desacuerdos en materia de narcotráfico, Venezuela y marcadas diferencias ideológicas.

La Casa Blanca confirmó que la reunión está prevista para este martes a las 11:00 AM (hora de Washington y Bogotá), y contará con la participación del secretario de Estado, Marco Rubio, y la jefa de gabinete, Susie Wiles.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/infopresidencia/status/2018196502934339795&partner=&hide_thread=false

Llamado a los colombianos

Antes de viajar, Petro publicó un mensaje en X donde relató que había visitado a su madre para despedirse. “Empiezo mi jornada de comunicación intensa con el gobierno de los EEUU… Antes de esta reunión he visitado a mi mamá para despedirme. Les dejo la foto de mi mamá antes de casarse y de su amor con mi padre de dónde salí”, escribió.

El mandatario agregó un comentario que generó polémica: “Es de tontos franquistas pensar que es pecaminoso hablar del sexo y del amor… la sana sexualidad es fundamental”.

En el mismo mensaje, llamó a los colombianos a “llenar la plaza de Bolívar y las plazas públicas del país” mientras él se encuentra en reuniones en Washington.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/petrogustavo/status/2018076371050762681&partner=&hide_thread=false

Una agenda cargada en la capital estadounidense

La visita incluye un encuentro con miembros de la diáspora colombiana en la Biblioteca Martin Luther King, así como una conferencia en la Universidad de Georgetown donde abordará los retos del cambio climático en la región.

De acuerdo con la Presidencia, Petro también sostendrá reuniones con:

  • El secretario general de la OEA

  • Congresistas republicanos y demócratas

  • Representantes del sector cacaotero estadounidense para explorar proyectos de cooperación y comercio

Un comunicado oficial señaló que la agenda “contempla espacios diferenciados de interlocución política, legislativa, académica y comunitaria, en el marco de una política exterior orientada a la defensa de los intereses nacionales”.

Un encuentro marcado por antecedentes tensos

La reunión entre Trump y Petro representa un punto de quiebre. Las relaciones entre ambos han estado marcadas por fuertes declaraciones, especialmente después de que Washington arrestara al dictador venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, desatando tensiones regionales.

El presidente estadounidense llegó a calificar a Petro como “líder del narcotráfico”, acusándolo de no frenar a las mafias de cocaína. En octubre, la administración Trump impuso sanciones financieras contra el mandatario colombiano, su esposa, su hijo mayor y su ministro del Interior, Armando Benedetti.

Ahora, con los dos presidentes sentados frente a frente por primera vez, la Casa Blanca espera “un espacio de interlocución orientado a exponer las prioridades de Colombia y las líneas generales de trabajo bilateral”, según la presidencia colombiana.

La visita podría marcar el inicio de una recalibración estratégica en la relación entre Washington y Bogotá en un momento de alta volatilidad regional. Las expectativas son altas, especialmente tras las advertencias de la administración Trump sobre posibles acciones militares y aranceles adicionales contra Colombia.

FUENTE: Con información de NTN24 / Revista Semana

Temas
Te puede interesar

Petro desata polémica al asegurar que "vivir en Cuba es mejor que en Miami"

EEUU ofrece a Petro "garantías" de que no será arrestado en Washington

María Corina Machado conversaría con Delcy Rodríguez en pos de la transición, advierte: gabinete chavista sigue siendo una mafia

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La candidata presidencial de Costa Rica, Laura Fernández, del partido Pueblo Soberano, habla durante un debate en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en San José, Costa Rica, el 11 de enero de 2026.
Perfil

¿Quién es Laura Fernández, la nueva presidenta de Costa Rica ?

El depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro, tras su captura por fuerzas estadounidenses.
ANTICOMUNISMO

Florida anuncia incorporación de la captura de Nicolás Maduro en el currículo escolar

Un empleado remueve la nieve frente al Capitolio en Washington. 
PRESUPUESTO

Trump insta al Congreso a terminar con la parálisis presupuestaria

Personas caminan el domingo 1 de febrero de 2026 en una zona turística de Miami.
FLORIDA

Frío y viento en Miami, sepa por qué casi se congela

El presidente de Eatados Unidos en la Casa Blanca.
DECLARACIONES

Hay un acuerdo cerca con el régimen de Cuba, asegura Trump

Te puede interesar

El presidente de Eatados Unidos en la Casa Blanca.
DECLARACIONES

Hay un acuerdo cerca con el régimen de Cuba, asegura Trump

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, durante un encuentro con la prensa en la Fundación Heritage, en Washington
VENEZUELA

María Corina Machado conversaría con Delcy Rodríguez en pos de la transición, advierte: gabinete chavista sigue siendo una mafia

Agentes de Wall Street en el piso de remate.
LA BOLSA

Wall Street cierra al alza, espera de nuevos resultados empresariales

Danella Cabello, hija de Dosdado Cabello, fue designada como nueva ministra de Turismo
VENEZUELA

Hija de Diosdado Cabello entra al gabinete chavista: Delcy Rodríguez la designa ministra de Turismo

El presidente de Estados Unidos en el Despacho Oval.
COMERCIO

Trump anuncia recorte de aranceles a India, que dejará de comprar crudo a Rusia