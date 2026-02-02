Petro llega a Washington para un encuentro clave con Trump en medio de tensiones bilaterales

WASHINGTON.— El presidente de Colombia , Gustavo Petro , arribó la madrugada de este lunes 2 de febrero a Washington D.C. para cumplir una agenda oficial de tres días que culminará el martes 3 de febrero con una reunión crucial en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La visita, según informó la presidencia colombiana, busca “fortalecer las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos y defender los intereses nacionales de Colombia, en el marco de la política exterior, el diálogo y la cooperación regional en las Américas”.

Petro aterrizó alrededor de las 12:00 AM, acompañado por la canciller Rosa Yolanda Villavicencio, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y otros miembros de su delegación.

El encuentro con Trump —el primero entre ambos mandatarios— se produce después de meses de tensiones por desacuerdos en materia de narcotráfico, Venezuela y marcadas diferencias ideológicas.

La Casa Blanca confirmó que la reunión está prevista para este martes a las 11:00 AM (hora de Washington y Bogotá), y contará con la participación del secretario de Estado, Marco Rubio, y la jefa de gabinete, Susie Wiles.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/infopresidencia/status/2018196502934339795&partner=&hide_thread=false A las 12:30 a.m., el Presidente de la República, @PetroGustavo, llega a Washington D. C. para dar inicio a la agenda oficial de Estado, programada entre el 2 y el 5 de febrero, orientada al fortalecimiento del relacionamiento bilateral entre Colombia y los Estados Unidos y a la… pic.twitter.com/a6SZufDbcK — Presidencia Colombia (@infopresidencia) February 2, 2026

Llamado a los colombianos

Antes de viajar, Petro publicó un mensaje en X donde relató que había visitado a su madre para despedirse. “Empiezo mi jornada de comunicación intensa con el gobierno de los EEUU… Antes de esta reunión he visitado a mi mamá para despedirme. Les dejo la foto de mi mamá antes de casarse y de su amor con mi padre de dónde salí”, escribió.

El mandatario agregó un comentario que generó polémica: “Es de tontos franquistas pensar que es pecaminoso hablar del sexo y del amor… la sana sexualidad es fundamental”.

En el mismo mensaje, llamó a los colombianos a “llenar la plaza de Bolívar y las plazas públicas del país” mientras él se encuentra en reuniones en Washington.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/petrogustavo/status/2018076371050762681&partner=&hide_thread=false Empiezo mi jornada de comunicación intensa con el gobierno de los EEUU, con mi entrevista con el representante de negocios de los EEUU en Colombia McNamara.



Antes de esta reunión he visitado a mi mamá para despedirme.



Les dejo la foto de mi mamá antes de casarse y de su amor… pic.twitter.com/7GmkV0hVwd — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 1, 2026

Una agenda cargada en la capital estadounidense

La visita incluye un encuentro con miembros de la diáspora colombiana en la Biblioteca Martin Luther King, así como una conferencia en la Universidad de Georgetown donde abordará los retos del cambio climático en la región.

De acuerdo con la Presidencia, Petro también sostendrá reuniones con:

El secretario general de la OEA

Congresistas republicanos y demócratas

Representantes del sector cacaotero estadounidense para explorar proyectos de cooperación y comercio

Un comunicado oficial señaló que la agenda “contempla espacios diferenciados de interlocución política, legislativa, académica y comunitaria, en el marco de una política exterior orientada a la defensa de los intereses nacionales”.

Un encuentro marcado por antecedentes tensos

La reunión entre Trump y Petro representa un punto de quiebre. Las relaciones entre ambos han estado marcadas por fuertes declaraciones, especialmente después de que Washington arrestara al dictador venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, desatando tensiones regionales.

El presidente estadounidense llegó a calificar a Petro como “líder del narcotráfico”, acusándolo de no frenar a las mafias de cocaína. En octubre, la administración Trump impuso sanciones financieras contra el mandatario colombiano, su esposa, su hijo mayor y su ministro del Interior, Armando Benedetti.

Ahora, con los dos presidentes sentados frente a frente por primera vez, la Casa Blanca espera “un espacio de interlocución orientado a exponer las prioridades de Colombia y las líneas generales de trabajo bilateral”, según la presidencia colombiana.

La visita podría marcar el inicio de una recalibración estratégica en la relación entre Washington y Bogotá en un momento de alta volatilidad regional. Las expectativas son altas, especialmente tras las advertencias de la administración Trump sobre posibles acciones militares y aranceles adicionales contra Colombia.

FUENTE: Con información de NTN24 / Revista Semana