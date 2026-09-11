viernes 11  de  septiembre 2026
ECONOMíA

La inflación en EEUU se mantiene en 3,4% en agosto

La inflación subyacente, que excluye los precios de energía y los alimentos, bajó al 2,4%, situándose una décima por debajo de la cifra de julio, informó este viernes el Buró de Estadísticas Laborales (BLS)

La inflación se mantuvo estable en agosto.

La inflación se mantuvo estable en agosto.

FREDERIC J. BROWN/ 2026
Por Leonardo Morales

El Índice de Precios de Consumo (IPC) de Estados Unidos (EEUU) se mantuvo en el 3,4% en agosto después de bajadas consecutivas en los dos meses anteriores, en sintonía con los pronósticos de analistas.

La inflación subyacente, que excluye los precios de energía y los alimentos, bajó al 2,4 %, situándose una décima por debajo de la cifra de julio, informó este viernes el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

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La cifra interanual de inflación está por encima del umbral del 2% establecido como objetivo por la Reserva Federal (Fed) y promete ser determinante en la reunión de la próxima semana, cuando un Banco Central dividido decidirá si mantener o subir los tipos de interés.

En términos mensuales, la inflación aumentó un 0,4% después de haber registrado una subida en julio del 0,1%.

Subida de los precios de la gasolina

El dato subyacente intermensual subió una décima, tras crecer un 0,2% en el mes anterior.

El índice de la gasolina subió un 3,9% en agosto, lo que representó más de un tercio del aumento mensual del índice general, en coincidencia con la respuesta de EEUU a las acciones de los terroristas iraníes, que ha interrumpido el tráfico por el estrecho de Ormuz, por donde pasaba en torno al 20% del crudo mundial.

El valor de la energía aumentó un 2,1% durante el octavo mes del año, después de una caída anterior del 1,5%.

Por su parte, la vivienda subió un 0,3% tras haber aumentado un 0,1% en julio. El índice de alimentos creció un 0,1% en el mes, impulsado por un incremento del 0,3% en los alimentos consumidos fuera del hogar, según el BLS.

En términos interanuales, la energía aumentó un 16,3% impulsada en gran medida por la subida del 27,4% de la gasolina durante el mismo periodo, mientras que el índice de alimentos aumentó un 2,7% durante el último año.

Las tarifas aéreas, la comunicación, el alojamiento fuera del hogar, la educación y los automóviles y camionetas usados estuvieron entre los apartados que crecieron en agosto.

La Reserva Federal

Entre los índices que disminuyeron destacan los componentes de atención médica y de seguros de vehículos de gasolina.

La inflación, junto a los datos de desempleo y el Producto Interno Bruto (PIB), son clave para evaluar la salud de la economía y sirven a la Reserva Federal en sus decisiones en materia de política monetaria.

La Fed mantuvo estables los tipos de interés en el rango entre el 3,5% y el 3,75% al término de su reunión de finales de julio, la segunda presidida por Kevin Warsh como jefe del Banco Central.

Warsh avisó en la reciente cumbre de finales de agosto de Jackson Hole de que el banco puede actuar si la inflación no avanza con claridad hacia el objetivo del 2%.

La Fed celebra su próxima reunión de política monetaria los días 15 y 16 de septiembre.

[email protected]

FUENTE: Con información de AFP.

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