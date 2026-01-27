martes 27  de  enero 2026
TASAS DE INTERéS

La Reserva Federal celebra primera reunión de 2026

La reunión comenzó a las 10:00 am, según un portavoz de la institución, y concluirá el miércoles. Los mercados esperan que mantengan las tasas entre el 3,50% y el 3,75%

El presidente de la Reserva Federal Jerome Powell.

AP/ Manuel Balce Ceneta.j
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal estadounidense (Fed, Banco Central) inició el martes su primera reunión de 2026, tras la que se espera que mantengan sin variación los tipos interés, en contra de los deseos del presidente Donald Trump, partidario de una reducción de las tasas.

La reunión comenzó a las 10:00 am, según un portavoz de la institución, y concluirá el miércoles. Los mercados esperan que mantengan las tasas entre el 3,50% y el 3,75%.

Las máquinas quitanieves circulan cerca del Monumento a Washington y el Monumento a Lincoln en el National Mall de Washington, D.C., el 26 de enero de 2026, tras una importante tormenta de nieve.
EEUU

Gran tormenta invernal causa 30 muertes, cortes de energía y cancelación de vuelos
 Diosdado Cabello, participa en una rueda de prensa el 14 de enero en el Palacio de Miraflores en Caracas. 
VENEZUELA

CIA en Caracas: control y transición vigilada

El encuentro está marcado por la apertura reciente de una investigación penal contra el presidente de la Fed, Jerome Powell, por parte del Departamento de Justicia.

La investigación, según reveló Powell, está relacionada con su comparecencia ante el Congreso para explicar la remodelación de la sede de la institución. Pero él denuncia que se trata de un intento de intimidación del gobierno por hacer caso omiso a "las recomendaciones del presidente" de Estados Unidos en materia de política monetaria.

Desde su regreso al poder hace un año, Trump reclama constantemente una fuerte bajada de los tipos para incentivar el crecimiento de la economía y del mercado laboral.

La Fed mantuvo las tasas en los tres primeros trimestres de 2025, preocupada por que la inflación se disparara a causa de los aranceles generalizados impuestos por Trump.

A partir de septiembre, inició una serie de recortes ante la apatía del mercado laboral estadounidense.

Pero las divisiones crecieron entre los miembros de la Fed, ya que la inflación continuó aumentado (2,8% interanual en noviembre) por encima del objetivo del 2% marcado por la institución.

FUENTE: Con información de AFP.

