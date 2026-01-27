Gran tormenta invernal causa 30 muertes, cortes de energía y cancelación de vuelos

Las máquinas quitanieves circulan cerca del Monumento a Washington y el Monumento a Lincoln en el National Mall de Washington, D.C., el 26 de enero de 2026, tras una importante tormenta de nieve.

WASHINGTON.- La megatormenta invernal que afecta a Estados Unidos desde el fin de semana ha dejado por ahora 30 muertos, incluidos siete en un accidente aéreo, y más de medio millón de hogares sin electricidad, en pleno frío polar.

La masa gélida de aire ártico que se desplaza por Estados Unidos hará caer aún más la temperatura, especialmente en el norte, donde puede llegar a -45ºC de sensación térmica.

El saldo de muertos se elevó a 30 a causa del fenómeno extremo, según una recopilación de informes de autoridades y medios locales, con causas que incluyen hipotermia, accidentes de tránsito o de aviación, con trineos, vehículos todoterreno y quitanieves.

A la cifra de fallecidos se suman siete de los ocho pasajeros de un pequeño avión que se estrelló durante su despegue en plena tormenta de nieve en Maine (noreste) el domingo por la noche, reportó la agencia aeronáutica estadounidense.

En la ciudad de Nueva York, ocho personas más fueron halladas sin vida en medio del descenso de la temperatura, aunque las causas de su muerte aún están en investigación.

Hogares sin electricidad

Según el sitio especializado poweroutage.us, más de 530.000 clientes seguían sin servicio eléctrico el martes por la mañana, sobre todo en el sur del país.

En Mississippi más de 140.000 hogares se encuentran sin electricidad y en Tennessee son más de 175.000. En ambos estados, el peso del hielo derribó las líneas eléctricas. En Luisiana suman más de 100.000 clientes con cortes eléctricos.

La experta del servicio de meteorología nacional (NWS), Allison Santorelli, declaró a la AFP que la recuperación de esta tormenta fue particularmente ardua debido a la gran cantidad de estados afectados.

Los estados del norte, con más provisiones para el invierno, no pudieron compartir sus recursos con las regiones del sur, menos preparadas.

"Muchos de esos lugares no cuentan con los medios ni los recursos para limpiar después de estos eventos", declaró. "Estamos especialmente preocupados por las personas en esas zonas que se encuentran sin electricidad en este momento", dijo.

Considerada como una de los peores tormentas invernales de las últimas décadas en Estados Unidos, el fenómeno se acompaña de acumulación de hielo con consecuencias potencialmente catastróficas, según el NWS.

Dave Radell, meteorólogo del NWS con sede en Nueva York, declaró a la AFP que la nieve de esta tormenta era "muy seca" y "esponjosa", lo que significa que el viento podía azotarla con facilidad, dificultando la limpieza de carreteras y la visibilidad.

Estados en emergencia

Al menos 20 estados y la capital, Washington, se declararon en estado de emergencia para desplegar personal y recursos urgentes.

Las nevadas dejaron carreteras intransitables, además de la cancelación de autobuses, trenes y vuelos durante el fin de semana.

Los más grandes aeropuertos de Estados Unidos, entre estos Washington, Filadelfia y Nueva York, se encuentran prácticamente paralizados. Desde el sábado, más de 22.000 vuelos han sido cancelados y otros miles han sufrido retrasos severos, de acuerdo con el sitio FlightAware.

La tormenta se vincula con una deformación del vórtice polar, una masa de aire que usualmente circula por arriba del polo norte, pero que se desplazó hacia el sur.

Los científicos consideran que el aumento de las perturbaciones en el vórtice polar podría estar relacionado con el cambio climático.

Aproximadamente 190 millones de personas en Estados Unidos se encontraban bajo algún tipo de alerta de frío extremo, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) a la AFP.

Se espera que residentes de lugares tan al sur como la Costa del Golfo experimentaran temperaturas gélidas durante la noche hasta bien entrada la semana.

Y en la región de los Grandes Lagos, las personas se despertaron con temperaturas extremas que podrían causar congelación de la piel en cuestión de minutos.

Un auto bajo la nieve en la barriada de Brooklyn, Nueva York.

Carreteras intransitables

En algunas zonas de Minnesota y Wisconsin, el NWS reportó la madrugada del lunes temperaturas de hasta -30,6 °C, con el viento helado agravando la situación.

Durante el fin de semana, casi la mitad de los estados recibieron al menos 30,5 cm de nieve.

El lago Bonito de Nuevo México acumuló la mayor cantidad total de nieve en el país durante el fin de semana, con 78,7 cm, según reportes oficiales.

El alcalde de Nashville, Freddie O'Connell, informó a la prensa que los árboles seguían cayendo bajo el peso del hielo incrustado en la capital de Tennessee, lo que en ocasiones cortaba la electricidad donde ya se había restablecido.

Los departamentos de policía y bomberos de la ciudad encabezaban un nuevo grupo de trabajo que intentaba conectar a los residentes sin electricidad con transporte a un refugio de emergencia con calefacción.

Muchos otros municipios del país estaban estableciendo refugios similares.

Un conductor de Carolina del Sur, Gary Winthorpe, describió a una estación de noticias local cómo atravesó una carretera peligrosa y vio cómo una camioneta se desviaba hacia una zanja: "Tenía mucho miedo", dijo.

En Tennessee, donde el hielo derribó líneas eléctricas, más de 250.000 clientes seguían sin suministro. Los cortes afectaban también a unos 100.000 clientes en Luisiana y en Misisipi.

Al menos 20 estados y la capital, Washington, se declararon en estado de emergencia para desplegar personal y recursos de emergencia.

Las nevadas que azotaron las ciudades dejaron carreteras intransitables, además de la cancelación de autobuses, trenes y vuelos durante el fin de semana.

La tormenta está relacionada con una deformación del vórtice polar, una masa de aire que usualmente circula por arriba del polo norte, pero que se desplazó hacia el sur.

Personas cruzan la Sexta Avenida de Nueva York.

