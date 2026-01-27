martes 27  de  enero 2026
Tras falta de acuerdo, EEUU impondrá aranceles del 25% a productos de Corea del Sur

Los aranceles pasan del 15% al 25%. Este dato deja las exportaciones surcoreanas en una posición menos ventajosa frente a otras economías como Japón y la Unión Europea

Barco mercante de China saliendo de aguas cercanas a uno de los grandes puertos de ese país.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes que aumentará los aranceles a varios productos surcoreanos, y acusó al país asiático de "no estar a la altura" de un pacto comercial anterior alcanzado con Washington.

Los aranceles de Estados Unidos a Corea del Sur pasarían del 15% al 25%.

"Dado que el Poder Legislativo de Corea no ha promulgado nuestro Histórico Acuerdo Comercial, lo cual es su prerrogativa, por la presente incremento los ARANCELES de Corea del Sur sobre autos, productos madereros, farmacéuticos y todos los demás ARANCELES recíprocos", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

La oficina del presidente de Corea del Sur indicó que no fue informada de antemano sobre los planes de la Casa Blanca de aumentar los aranceles.

Indicó que el ministro de Comercio, Kim Jung-kwan, quien está en un viaje a Canadá, se desplazará a Washington para reunirse con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, para discutir el asunto.

El giro del líder estadounidense para poner mayor presión llega meses después de que Washington y Seúl alcanzaran un acuerdo comercial y de seguridad, tras un período de tensas negociaciones.

El acuerdo se cerró después de que Trump se reuniera con su homólogo surcoreano, Lee Jae Myung, en octubre. Incluyó promesas de nuevas inversiones por parte de Corea del Sur, así como recortes arancelarios de Estados Unidos.

Surcorea ha demorado un acuerdo logrado por Trump

Bajo el pacto, Washington mantendría gravámenes de hasta el 15% en productos surcoreanos, incluyendo vehículos, autopartes y productos farmacéuticos.

Los términos del acuerdo redujeron los aranceles estadounidenses sobre automóviles surcoreanos desde un nivel del 25%. Si se aplica la más reciente amenaza de Trump, se daría marcha atrás a ese punto.

La industria automotriz representa el 27% de las exportaciones de Corea del Sur a Estados Unidos, que recibe casi la mitad de las exportaciones de automóviles del país asiático.

Un regreso a aranceles más altos dejaría a las exportaciones surcoreanas en una posición menos ventajosa frente a otras economías como Japón y la Unión Europea, que alcanzaron acuerdos para aranceles estadounidenses del 15%.

La administración Trump aún no ha emitido avisos formales para aplicar dichos cambios.

La medida del presidente estadounidense dirigida a Corea del Sur es la más reciente contra socios comerciales clave en los últimos días.

Durante el fin de semana, Trump advirtió a Canadá que si concluye un nuevo comercial con China, impondría aranceles del 100% en todos los productos que crucen la frontera.

A principios de enero, Trump también amenazó con imponer aranceles a varios países europeos que se opusieran a su intención de comprar Groenlandia. Durante el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza) retiró la amenaza.

FUENTE: Con información de AFP.

